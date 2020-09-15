Evde geçirdiğimiz dönemde en çok bu tarifleri pin'ledik

Koronavirüs karantinası döneminde hepimiz ev yemekleriyle daha bir ilgilenmeye başladık. Dışarıdan aldığımız ekmek, yoğurt gibi birçok lezzeti evimizde yapmaya başladık.

Türkiye'de ekşi mayalı ekmeğin yanı sıra pizza, lahmacun, pide gibi hamur işlerinin evde yapılmış halleri çok öne çıktı. Pinterest bu dönemde hem Türkiye'de hem de dünyada en çok aranan ve pin'lenen tarifleri açıkladı. Ama şimdiden söyleyelim, Türkiye'deki Pinterest kullanıcılarının seçimleri sizi şaşırtabilir.

ABD: Navajo ekmeği ve kıymalı shepherd's pie

Kanada: Kuşkonmazlı makarna ve konserve jambonlu tarifler

Meksika: Karidesli aguachile, konserve ton balıklı tarifler

Brezilya: Tavuklu pie ve konserve sardalyalı tarifler

Arjantin: Kızarmış tatlı mücver ve tuzlu kruvasan

İngiltere: Yulaf unu tarifi ve yumurtasız kek tarifi

İspanya: Ev yapımı churros ve yanık krema

Cezayir: Çilekli pay ve baghrir (Fas usulü petek krepler)

Güney Afrika: Mayasız nann ekmeği ve makarna tarifleri

Almanya: Çubuk ekmek ve yabani sarımsaklı ekmek

İtalya: Apulian çubukları ve mimoza çiçekli kek

Türkiye: Muzlu ekmek ve granola tarifi

Endonezya: Biftek dilimleri ve patatesli donut

Avustralya: Sütlü ballı ekmek ve körili sosis

Hindistan: Ispanaklı ve peynirli palak köfte, ve tatlı pide puran poli

Japonya: Sağlıklı bağırsak tarifi ve kızarmış lotus kökleri

Yeni Zelanda: 3 malzemeli kolay çörek ve elmalı crumble