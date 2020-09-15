Evde geçirdiğimiz dönemde en çok bu tarifleri pin'ledik
Özellikle evde yemek tutkunlarının yakından takip ettiği sosyal medya sitesi Pinterest, koronavirüs karantinası döneminde kullanıcılarının en çok hangi tarifleri arayıp pin'lediklerini açıkladı. Türkiye'nin de aralarında olduğu ülkelerde özellikle hamur işleri öne çıkıyor. Peki hangi ülkede ne arandı? İşte cevapları...
Koronavirüs karantinası döneminde hepimiz ev yemekleriyle daha bir ilgilenmeye başladık. Dışarıdan aldığımız ekmek, yoğurt gibi birçok lezzeti evimizde yapmaya başladık.
Türkiye'de ekşi mayalı ekmeğin yanı sıra pizza, lahmacun, pide gibi hamur işlerinin evde yapılmış halleri çok öne çıktı. Pinterest bu dönemde hem Türkiye'de hem de dünyada en çok aranan ve pin'lenen tarifleri açıkladı. Ama şimdiden söyleyelim, Türkiye'deki Pinterest kullanıcılarının seçimleri sizi şaşırtabilir.
ABD: Navajo ekmeği ve kıymalı shepherd's pie
Kanada: Kuşkonmazlı makarna ve konserve jambonlu tarifler
Meksika: Karidesli aguachile, konserve ton balıklı tarifler
Brezilya: Tavuklu pie ve konserve sardalyalı tarifler
Arjantin: Kızarmış tatlı mücver ve tuzlu kruvasan
İngiltere: Yulaf unu tarifi ve yumurtasız kek tarifi
İspanya: Ev yapımı churros ve yanık krema
Cezayir: Çilekli pay ve baghrir (Fas usulü petek krepler)
Güney Afrika: Mayasız nann ekmeği ve makarna tarifleri
Almanya: Çubuk ekmek ve yabani sarımsaklı ekmek
İtalya: Apulian çubukları ve mimoza çiçekli kek
Türkiye: Muzlu ekmek ve granola tarifi
Endonezya: Biftek dilimleri ve patatesli donut
Avustralya: Sütlü ballı ekmek ve körili sosis
Hindistan: Ispanaklı ve peynirli palak köfte, ve tatlı pide puran poli
Japonya: Sağlıklı bağırsak tarifi ve kızarmış lotus kökleri
Yeni Zelanda: 3 malzemeli kolay çörek ve elmalı crumble