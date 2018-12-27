Evde ekşi mayalı ekmek nasıl yapılır? İşte ekşi mayalı ekmek tarifi

Levan/taze maya için malzemeler

50 gram ekşi maya

100 gram beyaz un

100 gram su

Ağzı kapalı bir kavanoz içerisine akşamdan 100 gram su, 100 gram un ve 50 gram ödünç mayanızı ekleyerek iyice karıştırarak hazırlayın. Hazırladığınız karışımı kapağını çok sıkmayarak ılık bir ortamda 5 - 6 saat bekletin. Bu süre sonunda Levan adı verilen genç ve taze mayanız hazır olacaktır.

Ekmek hamuru için malzemeler

360 gram içme suyu

150 gram tam buğday unu

250 gram beyaz un

14 gram (yaklaşık 1,5 tatlı kaşığı) tuz

25 gram küp doğranmış hafif yağlı kuru domates

20 gram ceviz

25 gram çekirdekleri çıkarılmış siyah zeytin

Taze fesleğen ya da kekik

Ekşi ve keskin bir kokuya sahip taze mayanız üzerine 360 gram içme suyu, 150 gram tam buğday unu, 250 gram beyaz un ve 14 gram (yaklaşık 1,5 tatlı kaşığı) tuz ilave edin. Mikserinizin hamur yoğurma aparatıyla yaklaşık 15 dakika hamur kendini toparlayana kadar iyice yoğurun. Sürenin sonunda geniş bir kaba alın. En az 30 dakika bekletin. 30 dakika sonra hamurun üzerine 20 gram ceviz, 25 gram çekirdekleri çıkarılmış siyah zeytin, 25 gram küp küp kesilmiş kuru domates ve tercihen iri parçalar halinde kesilmiş taze fesleğen veya taze kekik ilave edin. Hamuru bohça kapar gibi dört yanından malzemeleri içinde kalacak şekilde katlayın. Bu işlemi her 30 dakikada bir 4 defa tekrarlayın. Bu süre sonunda hamur kendini toparlayacak, hamur gevşeyecektir. Pozitif ve güzel şeyler düşünün ki enerjiniz ekmeğe geçsin. Şunu unutmayın, ekmek sizin stresinizi alır ama siz de ona enerjinizi aktarırsınız.

Baton bir kalıbı tereyağı ile sıvayın ve iyice unlayın. Köşede dursun.

Tezgahı unlayın. Kıvama gelen hamurunuzu kabından tezgaha alın. Elinizle hafifçe yanlardan çekiştirerek bir dikdörtgen haline getirin. Önce uzun kısımları birbiri üzerine katlayın. Sonra baton kalıba sığacak şekilde kısa kenarları alta doğru kıvırıp unladığınız kalıba dikkatli bir şekilde bırakın. Hamurunuz yırtılabilir, kopabilir asla dert etmeyin. Pişerken kendini toparlayacaktır.

Üzerini streç film ile kaplayıp en az 12 saat buzdolabına kaldırın. 48 saate kadar bekletebilirsiniz. Soğuk ortamda mayalanan ekmeğin gluten seviyesi düşer, probiyotik özelliği artar. Pişirmeden 4 saat önce dolaptan çıkarın. Ekmeğin üzerini unlayarak keskin bir bıçakla boydan derin bir çizik atın.

Ekmeği fırının zeminine koyarak 250 derecede 22 dakika, sonrasında ısıyı 240 dereceye düşürerek 20 dakika pişirin. Bu süreçte dayanıklı bir kap içinde fırına su koyun ki çıkan su buharı ekmeğinizi nar gibi kızartsın.

Tel üzerine aldığınız ekmeği en az 2 saat bekletin. Sonra da halis bir sızma zeytinyağına banarak bir güzel yiyin. Afiyet olsun!

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