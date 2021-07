Evde döner nasıl yapılır? Evde et döner tarifi ve püf noktaları

Evde döner hazırlarken kuzu veya dana etini tercih edebilirsiniz. Eğer dana etiyle hazırlamak isterseniz bonfile kullanabilirsiniz. Ancak bunun için marinasyon süresinin uzun olmasına dikkat edilmeli. Etinizi marine ettikten sonra 8-10 saat kadar buzdolabında dinlendirmek güzel bir kıvam yakalamanıza yardımcı olabilir.



Ayrıca evde et döner hazırlarken eti çok ince doğramalısınız. Döneriniz hazır olunca lavaş, pide veya pilav eşliğinde servis edebilirsiniz.



MALZEMELER:



1 kilogram ince dilimlenmiş bifteklik antrikot

1 tatlı kaşığı yoğurt

1 adet kuru soğan

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı kekik

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı sirke

Tuz



EVDE ET DÖNER NASIL YAPILIR?



İlk olarak soğanı rendeleyin.



Yoğurt, salça, kekik, sirke, zeytinyağını soğan ile karıştırın.



Etleri de hazırladığınız sosa her yanını kaplayacak şekilde bulayın.



Eğer etiniz sert ise sosun içerisinde yumuşayana kadar bekletin.



Tezgaha streç filmi serin ve eti de etleri de silindir şeklinde yerleştirin.



Daha sonra streç filmi hava almayacak şekilde güzelce sarın ve donduruya koyup 5-6 saat kadar bekletin.



Eti dondurucudan çıkarıp ince ince dilimleyin.



Tereyağını tavada eritin ve etleri ekleyin.



Yüksek ateşte suyunu salıp çekene kadar sürekli karıştırarak kavurun.



Döneriniz hazır olunca istediğiniz malzemelerle servis edebilirsiniz.



Afiyet olsun...