Evde avokadolu poşe yumurta nasıl yapılır?

Avokadoyu alırken yumuşak ve olgun olmasına özellikle dikkat edin. Sert avokado henüz olgunlaşmamıştır. Avokado kıvamında yumuşaklığa gelince tüketilmelidir.

Yumuşamış avokado oda sıcaklığında en fazla 2-3 gün dayanır. Çok yumuşamış avokadoları almayın, bu meyvenin fazla olgunlaştığını ve bozulduğunu gösterir. Avokado olgunlaşmaya ve çürümeye genelde tepe kısmından başlar, bu nedenle meyvenizin tepe kısmını da kontrol etmeyi unutmayın.

Olgun avokadonun sapını çıkardığımızda, sapın altındaki kısım yeşil renkli olmalıdır. Avokadonuzun olgunlaştığını anlamanın en iyi yolu meyveyi avucunuzun içine alıp, parmak uçlarınızı bastırmadan meyveyi nazikçe sıkmaktır. Eğer meyve bu basınca cevap veriyorsa olgunlaşmıştır diyebiliriz. Eğer fazla yumuşamışsa avokadonuz da fazla olgunlaşmış olabilir.

Poşe yumurta için kullanılacak olan yumurtaların tazeliğine dikkat etmelisiniz. Yumurtayı elinize alıp içini salladığınızda içi sallanmıyorsa bu yumurtanızın taze olduğunun işaretidir.

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