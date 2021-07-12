Ev yapımı halka tatlısı tarifi, kalorisi ve püf noktaları

Sokak lezzetlerinin aranan ismi halka tatlısını evlerinize getiriyoruz. Çıtır çıtır kızarmış hamurun şerbetle buluşmasına bayılacaksınız. Evde de kolayca yapabileceğiniz halka tatlısının kolay tarifi, malzemeleri ve yapım aşamaları aşağıda…

Halka Tatlısı Malzemeleri

2 adet yumurta

Yarım yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı su

2 su bardağı un

Çeyrek çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı irmik

1 tatlı kaşığı mısır nişastası

Şerbeti için:

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

1 tatlı kaşığı limon suyu

Kızartmak için:

2 buçuk su bardağı ayçiçek yağı

Halka Tatlısı Nasıl Yapılır?



Öncelikle tatlının şerbetini hazırlayın. Toz şeker ve suyu bir tencerede eriyene kadar tahta bir kaşıkla karıştırın.

Kaynayan şerbete limon suyunu kattıktan sonra ocaktan alın. Soğuması için bir kenarda bekletin.

Tatlının hamuru için; tereyağını derin bir tencereye alın. Tereyağı eridiğinde içme suyunu ekleyip bir taşım kaynatın.

Kontrollü bir şekilde elenmiş un ve tuz kattığınız hamuru, bir çırpma teliyle karıştırarak toparlanana kadar ocakta pişirin. Kıvam alan tatlı hamurunu soğuması için bir kenarda bekletin.

Sonrasında hamur soğuduğunda yumurtaları teker teker katıp, pürüzsüz bir kıvam alana kadar mikserle karıştırın.

Hamurun dağılmaması ve kızardığında daha çıtır bir kıvam alması için irmik ve mısır nişastası eklediğiniz hamuru, tahta bir kaşıkla karıştırın.

Krema sıkma poşetinin uç kısmına tırtıklı şekil veren aparatı takın. Hazırladığınız halka tatlısı hamurunun bir kısmını krema sıkma poşetine doldurun.

Ayçiçek yağını derin bir tencereye alın. Tatlıları, krema sıkma poşeti yardımıyla halka şeklinde hazırlayın ve yağ tenceresine bırakın.

Halka tatlısı hamurlarını, arkalı önlü ters çevirerek kısık ateşte renk alana kadar kızartın.

Sıcağı sıcağına soğuk şerbet tenceresine aldığınız halka tatlılarını, şerbet karışımında 3-4 dakika kadar beklettikten sonra servis tabağına alın. Şerbetini çeken tatlıları soğuk olarak servis edin. Afiyet olsun.

Halka Tatlısının Püf Noktaları

Hamuru, topaklanmaması için bir çırpma teliyle karıştırarak hazırlayın. Tatlı hamurlarını derin ve soğuk yağda, kısık ateşte kızartmalısınız. Şurup kıvamını alana kadar kısık ateşte kaynattığınız şerbet ılığa yakın soğuk, tatlılar sıcak olmalı.

Halka Tatlısı Kaç Kalori?

1 adet halka tatlısı yaklaşık olarak 321 kaloridir. Anlaşıldığı üzere şeker ve yağ oranı yüksek bir tatlı olan halka tatlısını kilo alımını önlemek için kontrollü bir şekilde tüketmekte fayda var.