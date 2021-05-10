Ev baklavası tarifi: Kolay ev baklavası nasıl yapılır?

Ramazan ayının bitişiyle selamlayacağımız Ramazan Bayramı’nın simgesi olarak ev baklavalarının malzemeleri hazırlanmaya başladı. Peki kolay ev baklavası nasıl yapılır diyenlerdenseniz, sizlere tam kıvamında, püf noktalarıyla ev baklavası tarifi hazırladık. İşte ev baklavası malzemeleri ve yapılışı…

Ev Baklavası Tarifi İçin Malzemeler

3 yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

1 adet kabartma tozu

1 yemek kaşığı sirke

Yarım çay kaşığı tuz

6 su bardağı un (unu kontrollü eklemeniz önemlidir)

İçi için;

Kırılmış ceviz, fıstık ya da fındık

Açmak için;

Mısır nişastası

Şerbeti için;

4 bardak şeker

5 bardak su

İki üç damla limon suyu

Üzeri için;

300 gram tereyağı

Kolay ev baklavası hazırlamak için öncelikle yumurtayı, sütü, sıvı yağı, sirkeyi, kabartma tozunu ve tuzu yoğurma kabına boşaltın ve alabildiğince un ekleyerek ortalama yumuşaklıkta bir hamur elde edinceye kadar yoğurunuz.

Hazırladığınız hamuru 30 eşit parçaya bölün.

Bu parçaları tek tek tabak büyüklüğünde açarak aralarına nişasta serpip 10 ar 10 ar üst üste koyun.

10’arlı olarak grupladığımız bu üç parçadan parçalardan her birini merdane yardımı ile tepsi büyüklüğüne getirin.

Merdane ile açtığınız hamurların aralarına ceviz, fındık ya da fıstık serperek üst üste yerleştirin.

Dilediğiniz şekilde kesin ve üzerine her yerine eşit şekilde gelmesine dikkat ederek eritilmiş yağın yarısını dökün.

Önceden ısıtılmış 180°C fırına sürün hafif rengi değiştiğinde fırından alarak kalan yağı gezdirin ve tekrar fırına sürün altı üstü kızarana kadar pişirin…

Ev Baklavası Şerbetinin Yapılışı

Orta boy bir tencereye 5 bardak suya 4 bardak şeker koyup 15 dakika kaynattıktan sonra şerbetin içerisine birkaç damla limon damlatarak 1-2 dakika daha kaynatın.

Bu tarifte kullanılan tepsi 42 cm çapındadır. Bu ölçüye yakın bir tepsi tercih edebilirsiniz.

Soğuk baklavanın üzerine sıcak şerbeti dökün.

Ev Baklavası Yapmanın Püf Noktaları

İlk olarak orta yumuşaklıkta bir hamur elde etmeniz gerekmektedir.

Açtığınız bezelerin çok kalın olmaması gerekmektedir.

Ev baklavası hamuru ne kadar ince olursa ev baklavası o kadar kıyır olur.

Baklava hamurunu açarken mutlaka nişasta kullanmalısınız.

Üzeri için mümkün olduğunca tereyağı kullanmaya özen gösterin. Böylelikle tereyağı ev baklavasını daha lezzetli bir hale getirecektir.

Ev baklavanızı pişirirken fırınınızın sıcaklık ayarını ve pişirme süresini göz önünde bulundurmalısınız.

Ev baklavası şerbeti için fırından çıkan baklavanın soğuması ve şerbetin sıcak olması gerekir.