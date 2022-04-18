Ev baklavası nasıl yapılır? Ev yapımı baklava tarifi ve püf noktaları

Ev baklavası özel günlerde Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biridir. El açması baklava ayrı bir maharet ister ve incecik açılmış yufkasının yanında bol malzemesiyle damak çatlatır. Peki, özellikle bayramlarda en çok aranan tarifler arasında yer alan cevizli ev baklavası tarifi, malzemeler, ve yapım aşamalarını sizler için derledik.

CEVİZLİ EV BAKLAVASI TARİFİ

Hamur için:

1 yumurta

1 su bardağı su

1 çay bardağı sıvı yağ

2 kaşık tereyağı

3 çorba kaşığı yoğurt

2 çorba kaşığı sirke

Kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

6 bardak un

Açmak için:

Buğday nişastası

Şerbeti için:

5 bardak şeker

6 bardak su

Birkaç damla limon suyu

İçi için:

500 gram ceviz içi





EV BAKLAVASI YAPIMI

Öncelikle baklava yapımında tatlının şerbetini su ve şekeri bir tencerede kaynatıp hazırlayın.

Kaynadıktan sonra kısık ateşte 30 dakika daha kaynatıp soğumaya bırakın.

Hamur malzemelerini derin bir kabın içinde karıştırıp, hamuru yoğurun.

Dinlenen hamurdan 8 tane beze elde edin.

Tezgaha hafif nişasta serperek açabileceğiniz en ince şekilde açın.

Fazla nişastayı yufkanın üzerinden atın ve oda sıcaklığında açılan yufkaları 10-15 dakika bekletin.

Ardından tepsinin tabanını yağlayın.

Açtığınız yufkaların 4 tanesini üst üste koyun.

Daha sonra üzerine bolca ceviz içi ilave edip diğer katlarını da koyun.

Baklavanızı dilediğiniz gibi dilim dilim kesin.

Üzerine eritilmiş tereyağını da gezdirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarıp içi pişene kadar yaklaşık 40 dakika pişirin.

Fırından çıkardığınız baklavanın üzerine şerbeti gezdirin.

Afiyet olsun.





EV YAPIMI BAKLAVA PÜF NOKTALARI

Baklava yapımında tereyağının etkisi büyüktür. Kalitesi ve ölçüsüne dikkat edilmelidir.

Ayrıca baklava yufkası mümkün olduğunca ine açılmalıdır ki şerbeti iyice çekebilsin.

Baklava hamuru için sert sarı buğday unu kullanmak da lezzetin artmasını sağlar.

Yine buğday nişastası güzel açılmasına yardımcı olur ve dağılmasını engeller.

Hamurun en önemli püf noktası içerisine sirke ilave etmektir. Bu sayede baklava kıyır kıyır olur ve şekerlenmez.