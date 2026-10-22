Etsiz kuru fasulye pilav tarifi (Videolu)

Geleneksel mutfağımızın ayrılmaz ikilisi kuru fasulye ve pilav yemeği, lezzetiyle sofraların baş tacı oluyor. Kavrulan soğan, salça ve baharatlarla lezzetlenen fasulyeler, dağılmadan tam kıvamında lokum gibi pişiyor. Servis ederken tereyağlı ve arpa şehriyeli tane tane pirinç pilavın üzerine eklenerek damak çatlatan bir lezzete ulaşıyor. İşte, tam ölçülü etsiz kuru fasulye pilav için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...