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Hürriyet LezizzTariflerEtsiz kuru fasulye pilav tarifi (Videolu)
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Etsiz kuru fasulye pilav tarifi (Videolu)

Etsiz kuru fasulye pilav tarifi (Videolu)

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Geleneksel mutfağımızın ayrılmaz ikilisi kuru fasulye ve pilav yemeği, lezzetiyle sofraların baş tacı oluyor. Kavrulan soğan, salça ve baharatlarla lezzetlenen fasulyeler, dağılmadan tam kıvamında lokum gibi pişiyor. Servis ederken tereyağlı ve arpa şehriyeli tane tane pirinç pilavın üzerine eklenerek damak çatlatan bir lezzete ulaşıyor. İşte, tam ölçülü etsiz kuru fasulye pilav için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...

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Etsiz kuru fasulye pilav tarifi (Videolu)
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Etsiz kuru fasulye pilav tarifi (Videolu)
Etsiz kuru fasulye pilav tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:60+ dk
cakeKolay

Malzemeler

  • 1.5 su bardağı kuru fasulye
  • 1 adet kuru soğan
  • Yarım yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 5 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 5 su bardağı sıcak su

Pilav için:

  • 1 su bardağı pirinç
  • Yarım çay bardağı arpa şehriye
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1.5 su bardağı su
Nasıl Yapılır
  1. Fasulyelerin hazırlanması
    Fasulyeleri bir gece önceden suda bekletin. Ertesi gün beklettiğiniz suyu döküp fasulyeleri yıkayın. Ardından fasulyeleri bir tencereye alıp üzerini geçecek kadar su ekleyerek yüksek ateşte kaynamaya bırakın. Fasulyeleri kaynayan suda 3-4 dakika haşlayıp süzün.
  2. Kuru fasulyenin pişirilmesi
    Derin bir tencereye sıvı yağı ilave edip soğanı ekleyin. Soğanları hafifçe renk alana kadar kavurun. Salçaları ekleyip kokusu gelene kadar kavurmaya devam edin. Haşlanan fasulyeleri ilave edip 2 dakika daha kavurun. Tuz, karabiber, kırmızı toz biber ve kimyonu ekleyip suyu ilave ederek karıştırın. Tencerenin kapağını kapatıp orta ateşte fasulyeler yumuşayana kadar 45 dakika pişirin.
  3. Pilavın hazırlanması
    Geniş bir tencereye sıvı yağı ekleyip arpa şehriyeyi ilave edin. Şehriyeleri renk alana kadar kavurup pirinçleri ilave edin. Tereyağı ve tuzu ekleyip kısık ateşte 10 dakika kavurun. Suyu ilave edip pirinçler suyunu çekene kadar pişirin. Pişen pilavı ocaktan alıp kapağı kapalı şekilde 10 dakika dinlendirin.
  4. Servis aşaması
    Pilavı servis tabağına alın. Üzerine kuru fasulyeyi ekleyip servis edin.
  5. Afiyet olsun!
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