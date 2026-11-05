Etsiz çiğ köfte tarifi (Videolu)

Geleneksel mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden etsiz çiğ köfte, tam kıvamında hazırlanan bol baharatlı harcıyla sofralarınıza enfes bir lezzet taşıyor. Mikserde şipşak hazırlanmasıyla mutfakta kolaylık sağlayan bu pratik tarif, her denemede garantili sonuç veriyor. Taze marul yaprakları ve limon eşliğinde lezzetine doyum olmayan etsiz çiğ köfte, kalabalık misafir sofralarına çok yakışıyor. İşte etsiz çiğ köfte için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...