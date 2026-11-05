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Hürriyet LezizzTariflerEtsiz çiğ köfte tarifi (Videolu)
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Etsiz çiğ köfte tarifi (Videolu)

Etsiz çiğ köfte tarifi (Videolu)

5
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Geleneksel mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden etsiz çiğ köfte, tam kıvamında hazırlanan bol baharatlı harcıyla sofralarınıza enfes bir lezzet taşıyor. Mikserde şipşak hazırlanmasıyla mutfakta kolaylık sağlayan bu pratik tarif, her denemede garantili sonuç veriyor. Taze marul yaprakları ve limon eşliğinde lezzetine doyum olmayan etsiz çiğ köfte, kalabalık misafir sofralarına çok yakışıyor. İşte etsiz çiğ köfte için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...

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Etsiz çiğ köfte tarifi (Videolu)
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Etsiz çiğ köfte tarifi (Videolu)
Etsiz çiğ köfte tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeKolay

Malzemeler

  • 1 su bardağı köftelik bulgur
  • 1 su bardağı esmer bulgur
  • 1 su bardağı sıcak su
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 2.5 tatlı kaşığı sumak
  • 1 adet limon suyu
  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 2 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 diş sarımsak
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı tuz
Nasıl Yapılır
  1. Hazırlık aşaması
    Mikser kabının haznesine esmer bulgur ve köftelik bulguru ilave edin. Üzerlerine sıcak suyu ekleyip karıştırarak 10 dakika bekletin. Soğanı ve sarımsağı mutfak robotunda çekip suyunu süzün.
  2. Harcın hazırlanması
    Yumuşayan bulgurların üzerine soğan, sarımsak, domates salçası, biber salçası, nar ekşisi, limon suyu, sumak, pul biber, kimyon, tuz ve zeytinyağını ekleyip kıvam alana kadar 15 dakika karıştırın.
  3. Şekillendirme aşaması
    Çiğ köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuzun içinde hafifçe sıkarak şekil verin.
  4. Servis aşaması
    Sunum tabağına göbek marulun yapraklarını yerleştirip üzerlerine çiğ köfteleri dizerek servis edin.
  5. Afiyet olsun!
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