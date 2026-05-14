Pilavı sofranın başrolüne taşıyan bu özel tarifler, geleneksel Türk mutfağından Orta Asya’ya kadar uzanan en özel pilav çeşitlerini bir araya getiriyor. Tane tane dökülen kıvamları, kuruyemiş, taze sebze veya lokum gibi pişen etlerle zenginleşen bu tarifler, hem günlük öğünlerinize renk katıyor hem de misafir sofralarınızda ziyafet şöleni estiriyor. İncecik hamura sarılı enfes sunumuyla perde pilavından baharın en taze habercisi enginarlı tarife kadar her damak tadına hitap ederken tam ölçülü ve garantili sonuç veriyor. İşte, sofralarınızın bereketini artıracak ve ana yemeklerinize eşlik edecek birbirinden nefis 5 farklı pilav tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...

ÖZBEK PİLAVI





Özbek pilavı, yumuşacık pişen eti ve havucun hafif tatlılığıyla hazırlanan aynı zamanda doyurucu bir ana yemektir.

PERDE PİLAVI





İncecik açılan hamurun üzerindeki bademleri, keklik veya tavuk etinin pilavla olan nefis uyumuyla hazırlanıyor.

CİĞERLİ İÇ PİLAV





Ana yemek olarak veya et yemeklerinin yanında servis edebileceğiniz bu pilav, özel günlerde severek tüketiliyor.

ENGİNARLI PİLAV





Baharın en taze sebzesi enginarla pişirilen bu tarif, zeytinyağının hafifliğiyle hazırlanıyor.

İÇ PİLAV

Kuş üzümü, dolmalık fıstık ve baharatların pirinçle buluştuğu bu tarif, tek başına da doyurucu bir öğün oluyor.