Hürriyet LezizzTariflerEtli nohut yemeği tarifi (Videolu)
#etli nohut nasıl yapılır?#etli nohut tarifi#etli nohut malzemeleri#etli nohut#etli nohut yemeği
Etli nohut yemeği tarifi (Videolu)

Doyurucu tencere yemeklerinden etli nohut, pişirilirken tam kıvamında hazırlanan salçalı sosuyla enfes bir ana yemek seçeneği sunuyor. Nohut ve etin tencerede ağır ağır pişerek lezzetlendiği bu tarif, suyuna ekmek banmak isteyeceğiniz leziz tadıyla sofraya geliyor. Servis ederken yanına ekleyeceğiniz bir kase yoğurt ve turşu bu nefis yemeğin en sevilen eşlikçileri oluyor. İşte, evde kolayca hazırlayacağınız etli nohut yemeği için videolu tarifi ve malzemeleri...

Son Güncelleme:
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

  • 2 su bardağı nohut
  • 300 gram dana kuşbaşı
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
Nasıl Yapılır
  1. Nohutların hazırlanması
    Nohutları bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün suyunu süzüp derin bir tencerede üzerini geçecek kadar su ilave ederek yumuşayana kadar pişirin.
  2. Kavurma aşaması
    Bir tencereye eti koyup suyunu salana kadar kavurun. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Ayrı bir tencerede sıvı yağı ısıtın ve soğanı ekleyip kavurun. Salçayı da ilave edip kavurmaya devam edin.
  3. Pişirme aşaması
    Etleri, nohutu ve baharatları ekleyip suyunu ilave edin karıştırın. Kapağı kapalı şekilde etler yumuşayana kadar pişirin.
  4. Servis aşaması
    Etli nohut yemeğini yoğurt, turşu ve pilav ile sıcak olarak servis edin.
  5. Afiyet olsun!
