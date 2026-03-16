Doyurucu tencere yemeklerinden etli nohut, pişirilirken tam kıvamında hazırlanan salçalı sosuyla enfes bir ana yemek seçeneği sunuyor. Nohut ve etin tencerede ağır ağır pişerek lezzetlendiği bu tarif, suyuna ekmek banmak isteyeceğiniz leziz tadıyla sofraya geliyor. Servis ederken yanına ekleyeceğiniz bir kase yoğurt ve turşu bu nefis yemeğin en sevilen eşlikçileri oluyor. İşte, evde kolayca hazırlayacağınız etli nohut yemeği için videolu tarifi ve malzemeleri...