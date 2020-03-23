Et suyu çorbası tarifi
Et suyu hele ki kemikli etten elde edilirse çok sağlıklı bir kolajen deposu. Bu suyu kaşık kaşık içebileceğiniz gibi çorba bazı olarak da kullanabilirsiniz. Bu tarifimizde et suyuyla yapılabilecek nefis bir çorbaya yer verdik. Yoğurt ve yumurtayla da demlenen bu çorbayı mutlaka siz de evinizde denemelisiniz. Afiyet olsun…
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 2,5 su bardağı et suyu
- 2,5 su bardağı sıcak su
- 1 çay bardağı arpa şehriye
- 1,5 yemek kaşığı un
- 1 adet yumurta
- 1 su bardağı yoğurt
- 2 diş sarımsak
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Üzeri için:
- Yarım yemek kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
Et suyu çorbası tarifi Nasıl yapılır?
Et suyu ve sıcak suyu tencereye aktarın ve kaynayana kadar ısıtın.
Kaynayan et suyuna şehriyeleri ekleyip altını kısın ve kabarmaya bırakın.
Çorbanın meyanesi için un, yoğurt ve yumurtayı bir kasede çırpın
Çorbanın suyundan 2 kepçe kadar ekleyerek ılıştırdığınız meyaneyi yavaş yavaş çorbanıza ekleyin.
Hızlı hızlı karıştırarak meyanenin kesilmeden çorbanın her yerine yayılmasını sağlayın.
Bir taşım daha kaynattığınız çorbaya tuzla ezdiğiniz sarımsağı ekleyin.
Tereyağını tavada kızdırıp biberi yağda hafifçe çevirin ve çorbanın üzerine gezdirin.
Sıcak servis edin. Afiyet olsun.