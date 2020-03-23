Et suyu çorbası tarifi

Et suyu ve sıcak suyu tencereye aktarın ve kaynayana kadar ısıtın.

Kaynayan et suyuna şehriyeleri ekleyip altını kısın ve kabarmaya bırakın.

Çorbanın meyanesi için un, yoğurt ve yumurtayı bir kasede çırpın

Çorbanın suyundan 2 kepçe kadar ekleyerek ılıştırdığınız meyaneyi yavaş yavaş çorbanıza ekleyin.

Hızlı hızlı karıştırarak meyanenin kesilmeden çorbanın her yerine yayılmasını sağlayın.

Bir taşım daha kaynattığınız çorbaya tuzla ezdiğiniz sarımsağı ekleyin.

Tereyağını tavada kızdırıp biberi yağda hafifçe çevirin ve çorbanın üzerine gezdirin.

Sıcak servis edin. Afiyet olsun.