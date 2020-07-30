Erzurumlu usta, diyabet hastaları için 'mor baklava' üretti

Merkez Yakutiye ilçesinde baklavacı Selami Atiş, diyabet hastaları için tavsiye edilen mor ekmekten yola çıkarak baklava üretmeyi hedefledi. Gaziantep ve Kahramanmaraşlı ustalardan baklavacılığı öğrenen ve 16 yıldır bu sektörde çalışan Selami Atiş, diyabet hastaları için yapacağı baklavanın hamurunu orman meyvesi olarak bilinen ahududu ve böğürtlenin suyuyla mor olarak hazırladı. Arasına talebe göre ceviz ya da fıstık koyan Atiş, fırında kızarttıktan sonra tatlı olarak şekerli tatlandırıcı yerine ahududu ve böğürtlen karışımından elde ettiği şerbeti kullandı. Şeker kullanılmayan mor baklava, diyabet hastalarından ilgi gördü. Selami Atiş'in pastanesine gelen diyabet hastaları, burada baklava özlemini gidermeye başladı.



Mor ekmekten esinlenerek mor baklava üretti

Malatya'da üretilen mor ekmekten esinlenerek mor baklava üretimine karar verdiğini belirten Selami Atiş, "Baklava mor meyve bileşenlerinden oluşuyor. Ahududu, böğürtlen meyvelerinden oluşan karışımın şerbetiyle yaptığımız baklavayı şeker hastaları çok beğendi. Sadece Erzurum'dan değil, büyük illerden de talep geliyor. Ürettiğimiz baklavaları Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlerden gelen talepler üzerine buralara da gönderiyoruz" diye konuştu.





Günde 120 tepsi üretiyor

Günde 120 tepsi mor baklava üretimi yaptıklarını ifade eden Atiş, Kurban Bayramı sebebiyle artan siparişleri karşılamak için gece ve gündüz olmak üzere çift vardiya çalıştıklarını söyledi.