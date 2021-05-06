Erzurum yemekleri - Erzurum'da ne yenir ve neyi meşhur? Erzurum mutfağı yemeklerinin isimleri ve listesi

Doğu Anadolu'nun izlerini taşıyan Erzurum yemekleri bu şehre uğradıktan sonra mutlaka tatmanız gereken yemekler arasında yer almaktadır. Erzurum yemekleri birbirinden güzel yemeklerden oluşan yöresel yemeklerdir.

Meşhur Erzurum Yemekleri - Erzurum Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

1) Aşotu Çorbası

Erzurum yemekleri denilince akla ilk gelen yöresel lezzetlerden olan aşotu çorbası çok lezzetli bir çorba. İçinizi ısıtacak ve bir o kadar da lezzeti ile damağınıza hitap edecek olan aşotu çorbası ayran çorbasına da benzeyen bir tür çorbadır. Soğan ve buğday ile yapılan aşotu çorbası içerisinde yoğurtta yer almaktadır. Karışımı itibari ile aşotu çorbası çok sağlıklı bir çorbadır.

2) Cağ Kebabı

Erzurum denilince akla ilk gelen lezzetlerden cağ kebabı yer almaktadır. Cağ kebabı adeta bu şehri simgeleyen oldukça lezzetli olan bir kebap türüdür. Erzurum'da cağ kebaplarının restoranları oldukça fazladır. Erzurum'da ki en meşhur yemeği cağ kebabı olarak bilinmektedir. Kuzu ve dana eti ile özel olarak hazırlanan cağ kebabı yatay bir şekilde pişirilmektedir.

3) Şalgam Dolması

Şalgam dolması Erzurum'un yöresel lezzetlerindendir. Özellikle görüntüsü itibari ile Şalgam dolması hem güzel hem de lezzetlidir. Çeşitli özel baharat karışımları ile birlikte hazırlanmaktadır. Şalgam dolması içerisinde salça ve pirincin yanı sıra kıyma ve bulgur da ilave edilmektedir.

4) Lalanga

Erzurum'da en sevilen yemeklerden birisi de lalangadır. Lalanga özellikle Erzurum'da kahvaltılarda vazgeçilmez bir lezzet olarak bilinmektedir. Lalanga görüntüsü itibari ile de krepe benzemektedir. Kreplerde kullanılan malzeme lalangada da kullanılmaktadır. Erzurum'da yaptığınız bir kahvaltıda lalanga yemeğine rastlamak mümkündür.

5) Lor Dolması

Lor dolması da en çok sevilen yöresel lezzetler arasında yer almaktadır. Lor dolması yaprak sarmaya görüntü itibari ile oldukça fazla benzemektedir. Pazı ve lor peyniri ile yapılan bir yemektir. Lor peyniri ile hazırlanan bir dolma olduğundan dolayı lor dolması denilmektedir. Erzurum'da yiyebileceğiniz güzel yöresel lezzetlerin başında lor dolması gelmektedir.

6) Hasuta

Dut pekmezi ve nişasta ile hazırlanan hasuta mutlaka denenmesi gereken bir lezzettir. Hasuta Erzurum'da pek çok restoranda rastlanılan bir yöresel lezzettir. İsteğe bağlı olarak hasuta yemeğine şeker de ilave edebiliyorsunuz. Erzurum'a geldikten sonra mutlaka tatmanız gereken lezzetlerin başında hasuta yer almaktadır.

7) Ciriş Yemeği

Erzurum'da yetişen otlardan yapılan bir yemektir. Bu ot ciriş otudur. Ciriş otu yalnızca Erzurum ikliminde yetişen ve buranın iklimine ait olan bir ottur. Ciriş yemeği de dolayısıyla Erzurum'da hazırlanan bir yemektir. Erzurum'a gelenlerin en çok tattığı yöresel lezzetlerden ciriş yemeği görülmektedir. Tadı itibari ile oldukça güzel olan bir yemektir. Üzerine yumurta da kırılarak servis edilir.

8) Caşır

Erzurumluların da çok sevdiği bir yemek türüdür. Caşır otu ile hazırlanan bu yöresel lezzetler en sık yetiştirilen ot çeşitleri arasında zirvede yer almaktadır. Caşır yemeği ayrıca oldukça sağlıklı bir yemektir. Bundan dolayı caşır yemeğini tüketmenizi öneriyoruz. Tavada kavrulan oldukça güzel bir lezzet olan caşır harika lezzete sahiptir.

9) Kete

Kete sadece Erzurum'da değil diğer yörelerde de yer alan bir hamur işidir. Erzurum ketesi de Erzurum yöresine ait olan bir ketededir. Erzurum'a gidip Erzurum ketesi yememek olmaz. Hemen hemen burada yer alan pastanelerin tümünde Erzurum ketesine rastlanmaktadır. Şekerli bir ekmek olarak bilinen kete tok tutucu özelliğe de sahiptir.

10) Kadayıf Dolması

Erzurum'da ki yöresel lezzetlerden ve yöresel tatlılardan bir tanesidir. Kadayıf dolması Erzurum mutfağına özgü olan bir tatlıdır. İçine ceviz ve fıstık ilave edilir ve muhteşem tatlılardan bir tanesidir. Tel kadayıf içerisine yapılan bu tatlı denemeye değer olan tatlılardan bir tanesidir. Yağda kızartılarak özel olarak hazırlanan kadayıf dolması Erzurum'a gelenlerin ilk tattığı lezzetlerden birisidir. Kızartma esnasında özel hazırlanan şerbet ile tatlandırılır ve sıcak bir şekilde ikram edilir.