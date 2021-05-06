Erzincan yemekleri - Erzincan'da ne yenir ve neyi meşhur? Erzincan mutfağı yemeklerinin isimleri ve listesi

Erzincan mutfağında oldukça çeşitli yemekler bulunmaktadır. Erzincan yöresinde genel olarak süt ürünleri ve hamur işleri ile hazırlanan yemekler tüketilmektedir. Aynı zamanda Erzincan yöresinde, et yemekleri de sıklıkla tüketilmektedir. Siz de eğer Erzincan şehrine giderseniz denemeniz gereken birçok yöresel yemek bulunduğunu bilmelisiniz.

Meşhur Erzincan Yemekleri - Erzincan Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

Yaprak Döner

Babikko

Evelik Dolması

Tatar Böreği

Kesme Çorbası

Siron

Pirpirim Aşı

Ayran Aşı

Ekşili Köfte

Gasefe

Kelecoş

Boranı

Haşıl

Isırgan Aşı

Un Çorbası

Yaprak Döner

Erzincan yöresinde en fazla tüketilen yemeklerden birisi de yaprak döner olarak bilinmektedir. Erzincan mutfağında hazırlanan yaprak dönerlerin en büyük özelliği ise kuyruk yağı kullanılması olarak ifade edilebilir. Siz de yolunuz Erzincan şehrine düşerse eğer denemeniz gereken yiyecekler içerisine yaprak döneri de mutlaka ekleyiniz.

Babikko

Temel olarak bir hamur işi yemeği olan babikko, Erzincan mutfağının en özel yemekleri arasında bulunmaktadır. Hazırlanan hamur fırında güzelce pişirildikten sonra üzerine sarımsaklı yoğurt dökülerek servis edilmektedir.

Evelik Dolması

Evelik dolması, yaprakların içerisine hazırlanan harç koyulduktan sonra üçgen bir şekilde sarılması ile yapılan bir yemek türüdür. Etli veya zeytinyağlı olarak yapılabilmektedir. Evelik yapraklarının orta kısımları kullanılarak hazırlanan bir dolmadır.

Tatar Böreği

Üçgen şeklinde kesilen hamurlar haşlandıktan sonra mantıya benzer bir şekilde üzerine sarımsaklı yoğurt dökülerek servis edilir. Tatar böreği, içi boş mantı olarak da bilinmekte olan bir yemektir.

Kesme Çorbası

Yeşil mercimek ve erişte ile yapılan oldukça lezzetli bir çorbadır. Yeşil mercimekler haşlandıktan sonra içerisine yağ ile kavrulan un eklenir. Yeşil mercimekler piştikten sonra ise içerisine eklenen erişteler ile çorba tamamlanır. Erzincan yöresinde çok tüketilen bir çorbadır.

Siron

Erzincan mutfağının en sevilen yemeklerinden birisi olan siron, bir hamur işidir. Hazır yufka ile yapılan siron yapımı kolay olduğu için yöre de sıklıkla yapılan yemekler arasında bulunmaktadır. Üzerine soğan, kıyma ve çeşitli baharatlar ile hazırlanan harç dökülür. Son olarak da sarımsaklı yoğurt döküldükten sonra servis edilir.

Pirpirim Aşı

Erzincan yöresinde pirpirim olarak bilinmekte olan semizotu yemeğidir. Aynı zamanda içerisinde birçok kurubaklagil bulunan pirpirim aşı son derece besleyicidir. Nohut, buğday, yeşil mercimek, börülce fasulyesi ile hazırlanan pirpirim aşı Erzincan mutfağında oldukça fazla tüketilen yemekler arasında yer almaktadır.

Ayran Aşı

Ayranın içine eklenen yarma ve nohut ile hazırlanan ayran aşı özellikle de yaz aylarında tüketilmekte olan soğuk bir çorbadır. Erzincan mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer almaktadır.

Ekşili Köfte

Ekşili köfte yemeği, Erzincan yöresinin en meşhur lezzetleri arasında bulunmaktadır. Terbiyeli bir çorbanın içerisinde küçük köfteler ile hazırlanan oldukça lezzetli bir yöresel yemektir.

Gasefe

Gasefe, Erzincan ilinin yöresel tatlısıdır. Kuru kayısı kullanılarak hazırlanmakta olan tatlı üzerine kırılmış ceviz dökülerek servis edilir. Hazırlanması kolay olan gasefe tatlısı yörenin meşhur lezzetleri arasında bulunmaktadır.

Kelecoş

Ayran ile ıslatılan yufkaların üzerine güzel bir şekilde pişirilmiş dana kuşbaşı koyularak hazırlanmakta olan lezzetli bir yöresel yemektir. Erzincan şehrinde bulunan kişilerin mutlaka denemesi gereken bir lezzettir.

Boranı

Haşlanmış patatesler ile hazırlanan boranı, Erzincan ilinin meşhur lezzetleri arasında bulunmaktadır. Boranı, diğer yörelerde patates salatası olarak da bilinmektedir. Erzurum yöresinde üzerine sarımsaklı yoğurt dökülerek servis edilir.

Haşıl

Haşıl birçok çeşidi bulunan bir yemektir. Sütlü, ballı, yağlı ve pekmezli çeşitleri bulunmaktadır. Un ve su kullanılarak hazırlanan haşıl, sevilerek tüketilen yöresel bir yemektir.

Isırgan Aşı

Erzincan yöresinin en sevilen lezzetleri arasında bulunan ısırgan aşı, ısırgan otunun yaprakları kullanılarak hazırlanan yöresel bir yemektir. İçerisinde kullanılan baharatlar ile lezzetlendirilen ısırgan aşı, sulu bir yemek çeşididir.

Un Çorbası

Un çorbası, Erzincan yöresinde erişte kullanılarak hazırlanmaktadır. Hemen hemen her evde pişirilen un çorbası, oldukça fazla sevilmekte olan yöresel bir çorbadır.