Erişteli Yayla Çorbası nasıl yapılır? Erişteli Yayla Çorbası tarifi ve malzemeleri
Erişteli Yayla Çorbası, hem lezzetli hem de doyurucu lezzetler arasında yer alması ile biliniyor. Kolay tarifi ile evlerde kolayca yapılabilen Erişteli Yayla Çorbası, belirli malzemelere ihtiyaç duyuyor. Peki, Erişteli Yayla Çorbası nasıl yapılır ve tarifi için gerekli olan malzemeler nelerdir? İşte, Erişteli Yayla Çorbası tarif bilgileri
Erişteli Yayla Çorbası malzemeleri ve tarifi, bu yemek hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi tarafından merakla araştırılıyor. Erişte'nin baş kahraman olduğu yemekte, kuru nane ve yoğurt da lezzeti pekiştiren malzemeler oluyor. Peki, Erişteli Yayla Çorbası nasıl yapılır? Erişteli Yayla Çorbası tarifi ve malzemeleri
ERİŞTELİ YAYLA ÇORBASI MALZEMELERİ
- 1 su bardağı erişte
- 6 su bardağı su
- 1 buçuk su bardağı yoğurt
- 1 yumurta sarısı
- 1 çorba kaşığı un
- 2 çay kaşığı nane
- 1 buçuk çorba kaşığı tereyağı
- Tuz
ERİŞTELİ YAYLA ÇORBASI YAPILIŞI
Erişteler 6 su bardağında kaynatılır.
Eriştelerin yumuşaması beklenmeden ocak kapatılır.
Ayrı bir kapta yoğurt, yumurtanın sarısı ve un karıştırılır.
Çorbanın suyundan yoğurtlu karışıma 3-4 çorba kaşığı su eklenerek karışım yumuşatılır.
Ardından çorbanın altı yakılarak yoğurtlu karışım yavaşça çorbaya ilave edilir.
Bu işlem sırasında çorba sürekli karıştırılır. Erişteler yumuşayıncaya kadar pişirilir.
Ayrı bir tavada tereyağ eritilerek nane eklenir.
Naneli karışım çorbaya ilave edilerek servis edilir.