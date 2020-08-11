Erişteli Yayla Çorbası malzemeleri ve tarifi, bu yemek hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi tarafından merakla araştırılıyor. Erişte'nin baş kahraman olduğu yemekte, kuru nane ve yoğurt da lezzeti pekiştiren malzemeler oluyor. Peki, Erişteli Yayla Çorbası nasıl yapılır? Erişteli Yayla Çorbası tarifi ve malzemeleri

ERİŞTELİ YAYLA ÇORBASI MALZEMELERİ

1 su bardağı erişte

6 su bardağı su

1 buçuk su bardağı yoğurt

1 yumurta sarısı

1 çorba kaşığı un

2 çay kaşığı nane

1 buçuk çorba kaşığı tereyağı

Tuz

ERİŞTELİ YAYLA ÇORBASI YAPILIŞI

Erişteler 6 su bardağında kaynatılır.

Eriştelerin yumuşaması beklenmeden ocak kapatılır.

Ayrı bir kapta yoğurt, yumurtanın sarısı ve un karıştırılır.

Çorbanın suyundan yoğurtlu karışıma 3-4 çorba kaşığı su eklenerek karışım yumuşatılır.

Ardından çorbanın altı yakılarak yoğurtlu karışım yavaşça çorbaya ilave edilir.

Bu işlem sırasında çorba sürekli karıştırılır. Erişteler yumuşayıncaya kadar pişirilir.

Ayrı bir tavada tereyağ eritilerek nane eklenir.

Naneli karışım çorbaya ilave edilerek servis edilir.