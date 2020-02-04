Erimiş çedar peyniri: Bir lezzet kaynağı mı yoksa kesinlikle olmamalı mı?

Geçtiğimiz haftaki anketimize de konu olan yarasa çorbası paylaşımları büyük tartışma yaratınca, yazarımız Vedat Milor da Twitter hesabında "Yarasa ve fareli yemek videolarının yarattığı sansasyon ve ilginin ülkemizde her şeye çedar dökerek yemek terörü estirenlerin dikkatini çektiğini düşününce hissettikleriniz?" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Biz de bunun üzerine size soralım dedik. Çedarla ilgili fikriniz nedir?