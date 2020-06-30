Erikli yaprak sarması tarifi
Lezzetli bir yaprak sarmasında ekşimsi ve mayhoş bir tat aranır. Bu nedenle pişirirken tencereye limon dilimleri eklenir. Bu kez o ekşimsi tadı elde etmek için erik kullanmaya ne dersiniz? Taze asma yaprakları tezgahlardaki yerini almışken, yaprakları yeşil can erikle buluşturabilir ve faydasını ikiye katlayabilirsiniz. Bambaşka bir yaprak sarması tarifi arıyorsanız bu tarif tam size göre! İşte Hürriyet Lezizz Köşe Yazarı Yıldız Öz Samaha'dan, nefis erikli sarma tarifi...
- Ocakta
- 6+ Kişilik
- 60+ dk
Yapımı için malzemeler
- Taze asma yaprağı
- 250 gram dana eti
- 1 adet kuru soğan
- 1 adet domates
- Yarım demet maydanoz
- Yarım su bardağı pirinç
- 2 yemek kaşığı domates salçası
- 3 yemek kaşığı nar ekşisi
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
- 5-6 adet erik
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kekik
Erikli yaprak sarması tarifi Nasıl yapılır?
Taze yaprakları sıcak suda güzelce haşlayın.
Daha sonra soğuk sudan geçirerek süzgeç yardımıyla süzün.
Diğer yanda etleri, domatesi ve kuru soğanı küp küp olacak şekilde küçük küçük doğrayın.
Ardından maydanozları ince ince kıyın.
Pirinci güzelce yıkandıktan sonra bir kaba alın; baharatları, tuzu ve salçayı ekleyin.
Yağ ve nar ekşisi de ilave ettikten sonra güzelce karıştırın.
Erikleri ikiye bölerek yemeği pişireceğiniz tencerenin altına yerleştirin.
Asma yapraklarını açın, bir kaşık yardımıyla ortasına hazırladığınız harçtan koyun ve yaprakları sarın.
Tüm yaprakları aynı işlemle sararak tencereye güzelce dizin.
Yaprakların ayıkladığınız saplarını sarmaların üzerine serpiştirin.
Diğer yanda salçalı su hazırlayarak üzerini geçmeyecek şekilde sarmaların üzerine dökün.
Kısık ateşte pişirin.
Son olarak tencereyi, servis yapılacak tabağa ters çevirin ve servis edin. Afiyet olsun.