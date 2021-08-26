Erik pestili nasıl yapılır, kaç kalori? En kolay erik pestili tarifi ve saklama koşulları

Pestil yapmak için havanın kuru ve güneşli olması oldukça önemlidir. Bu nedenle yaz sıcaklarını kaçırmadan erik pestili yapmanın şimdi tam sırasıdır diyebiliriz. Peki evde kolay ve pratik bir şekilde erik pestili nasıl yapılır, nasıl saklanır? İşte erik pestili tarifi ve merak edilen kalorisi...

Erik Pestili Tarifi İçin Malzemeler

5 kilo erik

4 su bardağı şeker

3 yemek kaşığı nişasta

Erik Pestili Nasıl Yapılır?

Eriklerinizi iyice yıkadıktan sonra çekirdeklerini çıkarın.

Üzerine 5 kg erik için 2 su bardağı şekeri ekleyerek kısık ateşte hiç su koymadan kabukları çatlayıp erikler iyice yumuşayana kadar kaynatın.

Delikli bir kevgir kullanarak kabuklarını ve çekirdeklerini ayırdığınız erik püresinden küçük bir kase ayırarak içine 3 yemek kaşığı nişasta ekleyin.

Nişastalı karışımı yeniden tencereye ekleyerek ve 2 su bardağı daha şeker ilavesi yaparak koyu bir muhallebi kıvamına gelene kadar kaynatın.

Erik pestili harcı sıcak sıcak ince bir tabaka halinde ister tepsilere ister köşelerinden iyice gerdirilmiş temiz bir çarşafa yayarak bir iki gün ön kurutma yapın.

Sonrasında çamaşır ipine sererek kurutma yapabilirsiniz.

Eğer ev ortamındaysanız 80/90 derece fanlı fırında 1 er saat fırınlayarak tepsileri bekmeye alın.

Ortalama 1 hafta sürede kuruyacaklardır.

Kuruduktan sonra dilerseniz içerisine fındık, çam fıstığı, ceviz gibi yemişler koyarak bohça şeklinde sarabilirsiniz.

Erik Pestili Kaç Kalori?

100 gram erik pestili yaklaşık 300 ila 350 kalori değerindedir. Elbette içersinde kllandığınız ceviz, fındık gibi yemişlere göre kalorisi değişebilir.

Erik Pestili Nasıl Saklanır?

Buz dolabında saklanacak ise nemini alması için temiz bir kağıda sarılarak kapalı bir kapta muhafaza edilmelidir.

Tamamen kurumayan pestiller ileride küf yapabilir. Eğer dışarıda saklanacak ise temiz bir bez çuvala sarılarak serin bir ortamda muhafaza edilmelidir.