Erik marmelatı nasıl yapılır? Ev yapımı erik marmelatı tarifi ve püf noktaları

Mayhoş tadıyla kahvaltılıkların yanında muhteşem bir alternatif olan mürdüm eriğinin şimdi tam zamanı. İster kış için konservesini yapabileceğiniz isterseniz de hemen tüketebileceğiniz erik marmelatının tarifi hemen aşağıda…

Erik Marmelatı Tarifi Malzemeleri

3 kilogram mürdüm eriği

5 su bardağı şeker

Yarım limonun suyu

Erik Marmelatı Nasıl Yapılır?

Erikleri yıkayıp tencereye koyun ve yarım çay bardağı su ilave edin.

Yumuşayan erikleri kevgirden geçirin. Şekeri ilave edip tekrar kaynatın.

5 dakika kaynattıktan sonra limon suyunu ekleyip altını kapatın. Cam kavanozlara doldurun.

Erik Marmelatı Püf Noktaları

Son aşamada kış boyunca muhafaza etmek istiyorsanız kavanozların hava almadan sıcakken sıkıştırılarak kapaklarının kapatılması oldukça önemli.

Erikler 30 dakika kaynatıldıktan sonra sıcak iken süzgeçten geçirilir. Tencereye tekrar alınır ve üzerine şeker eklenerek kısık ateşte kapağı açık şekilde yarım saat kaynatılır. Katı yağ eklenip 10 dakika kaynatılıp limon suyu eklenir o şekilde de 10 dakika kaynatılır.