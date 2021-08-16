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GeriMutfak Tüyoları Erik marmelatı nasıl yapılır? Ev yapımı erik marmelatı tarifi ve püf noktaları
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Mutfak Tüyoları
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 16.08.2021 - 14:06 | Son Güncelleme:

Erik marmelatı nasıl yapılır? Ev yapımı erik marmelatı tarifi ve püf noktaları

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Erik marmelatı nasıl yapılır? Ev yapımı erik marmelatı tarifi ve püf noktaları

Yaz boyunca olgunlaşan meyve ve sebzelerin sonunda hasat zamanı geldi. Şimdi ise sıra, onları kışın da hayatımıza dahil etmekte. Bunun en güzel yolu olan konserveler ve kahvaltılıklarda kullanılan reçeller, marmelatların yapımı da en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Şimdi size adını duyunca akan suların durduğu tariflerden biri olan erik marmelatının püf noktalarından bahsedeceğiz. İşte ev yapımı erik marmelatı tarifi ve malzemeleri…

Mayhoş tadıyla kahvaltılıkların yanında muhteşem bir alternatif olan mürdüm eriğinin şimdi tam zamanı. İster kış için konservesini yapabileceğiniz isterseniz de hemen tüketebileceğiniz erik marmelatının tarifi hemen aşağıda…

Erik Marmelatı Tarifi Malzemeleri

  • 3 kilogram mürdüm eriği
  • 5 su bardağı şeker
  • Yarım limonun suyu

Erik Marmelatı Nasıl Yapılır?

Erikleri yıkayıp tencereye koyun ve yarım çay bardağı su ilave edin.

Yumuşayan erikleri kevgirden geçirin. Şekeri ilave edip tekrar kaynatın.

5 dakika kaynattıktan sonra limon suyunu ekleyip altını kapatın. Cam kavanozlara doldurun.

Erik Marmelatı Püf Noktaları

Son aşamada kış boyunca muhafaza etmek istiyorsanız kavanozların hava almadan sıcakken sıkıştırılarak kapaklarının kapatılması oldukça önemli.

Erikler 30 dakika kaynatıldıktan sonra sıcak iken süzgeçten geçirilir. Tencereye tekrar alınır ve üzerine şeker eklenerek kısık ateşte kapağı açık şekilde yarım saat kaynatılır. Katı yağ eklenip 10 dakika kaynatılıp limon suyu eklenir o şekilde de 10 dakika kaynatılır.

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