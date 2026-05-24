Enginar, kendine özgü hafif ekşi tadı ile sofranıza hem hafif hem de doyurucu bir alternatif oluyor. Birbirinden lezzetli enginar tariflerinin olduğu bu liste, ipek gibi pürüzsüz kıvamıyla içinizi ısıtacak besleyici çorbadan, zeytinyağının hafifliğini bol yeşillikli pirinç harcıyla buluşturan geleneksel yapraklı dolmaya enfes seçenekler sunuyor. İşte, lokum gibi pişen ve iştah açan sunumlarıyla enginarın en lezzetli hallerini keşfetmenizi sağlayacak birbirinden nefis 5 farklı tarif ve adım adım yapılış aşamaları...

Haberin Devamı

ENGİNAR ÇORBASI





Enginar çorbası, sebzelerin uyumu ve yumuşak içimiyle sofralara hem besleyici hem de leziz başlangıç sunuyor. Mutfakta kısa sürede hazırlanan bu tarif, ipek gibi kıvamı ve hafifliğiyle iştah açıcı bir seçenek oluyor.

Gözden Kaçmasın Enginar çorbası tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR





Ege mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan zeytinyağlı enginar, rengarenk garnitürü ve lezzetiyle sofralarda tam bir bahar tazeliği estiriyor. Hazırlaması oldukça pratik olan bu özel yemek, zeytinyağının ve enginarın kendine has lezzetiyle her lokmada enfes bir tat sunuyor.

Gözden Kaçmasın Zeytinyağlı enginar tarifi (Videolu) TARİFİ GÖRÜNTÜLE

ENGİNAR DOLMASI





Enginar dolması, baharın müjdecisi olan taze enginarların zeytinyağlı ve bol yeşillikli bir harçla buluştuğu enfes Ege lezzetleri arasında yer alıyor. Enginar yaprak aralarına gizlenen pirinçli harcı, her lokmada limonun ferahlığı ve yeşilliklerin lezzeti ile nefis bir tat sunuyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Enginar dolması tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

ENGİNARLI PİLAV





Baharın en taze sebzesi enginarı tane tane dökülen pilavla buluşturan bu tarif, zeytinyağının hafifliği ve limonun ferahlatıcı lezzetiyle hazırlanıyor. Enginarlar lokum gibi pişerek her kaşıkta damaklarda enfes bir tat bırakıyor.

Gözden Kaçmasın Enginarlı pilav tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

KIYMALI ENGİNAR DOLMASI





Kıymalı enginar dolması, sofralarınıza hem şık hem de nefis bir lezzet sunuyor. Hazırlaması son derece pratik olan bu dolma, enginarın kendine özgü hafif ekşiliğini kıymanın lezzetiyle birleştirerek damak çatlatan bir tada ulaşıyor.