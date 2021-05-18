Enginar dolması nasıl yapılır? Enginar dolması tarifi
Enginar, zeytinyağlı ve etli olarak tüketilmesinin yanı sıra sulu yemeklerde ve salatalarda da kullanılıyor. Enginar dolması da deneyebileceğiniz nefis bir seçenek. Lezzetli iç harcıyla tadına doyum olmayan bu yemek sofranıza renk katacak. Peki enginar dolması nasıl yapılır? İşte enginar dolması tarifi...
Enginar, sağlık açısından oldukça faydalı bir besin. Yemeğinizi hazırlarken enginarları dikkatli bir şekilde ayıklayın ve temizlerken tüylü kısımlarını çıkarın. Denemek isterseniz, enginar dolması malzemeleri ve tarifi hemen aşağıda.
MALZEMELER:
6 adet enginar
1 çay bardağı pirinç
1 demet dereotu
1 adet kuru soğan
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 çay bardağı zeytinyağı
Yarım demet yeşil soğan
Yarım demet taze nane
1 adet limon
Karabiber
Yenibahar
Tarçın
Tuz
NASIL YAPILIR?
Enginarların yapraklarını koparmadan iç kısımlarını kaşıkla alın. Soğanı yemeklik doğrayıp zeytinyağında pembeleşene kadar kavurun. Ardından yıkanmış pirinci de ekleyip kavurmaya devam edin. Daha sonra ince doğranmış dereotu, nane, taze soğan ve limonun suyunu ekleyin. Şeker, baharat ve tuzu da ilave ettikten sonra pirinçler yumuşayana kadar harcınızı pişirin.
Enginarları pirinçli harç ile doldurup tencereye dizin. Üstüne bir tabak kapatıp kenarından sıcak su dökün ve kapağını kapatın. Kısık ateşte enginarlar yumuşayana kadar pişirin. Dilerseniz üzerini dereotu ile süsleyip servis edebilirsiniz.