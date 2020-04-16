Son Güncelleme:
En güzel yemeğinizin tarifini Hürriyet Lezizz'e gönderin, paylaşalım!
“En güzel yemeği ben yaparım” diyenler, tarifleri sosyal medyada beğeni rekorları kıranlar, evde kaldığı dönemde içindeki gizli cevheri keşfedenler… Elinizin emeğiyle ortaya koyduğunuz o en güzel ürünleri bütün Türkiye görsün istemez misiniz?
Cevabınızın “Evet!” olduğunu duyar gibiyiz. O zaman yaptığınız ekmeği, böreği, salatayı, yemeği fotoğrafıyla birlikte Instagram üzerinden bizimle paylaşın, yayınlayalım, herkes sizin yemeklerinizi konuşsun.
Hürriyet Lezizz Instagram hesabına aşağıdaki post’tan kolayca ulaşabilirsiniz!