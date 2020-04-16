MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Yemek Kültürü HaberleriEn güzel yemeğinizin tarifini Hürriyet Lezizz'e gönderin, paylaşalım!
GeriYemek Kültürü En güzel yemeğinizin tarifini Hürriyet Lezizz'e gönderin, paylaşalım!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yemek Kültürü
Haber Giriş: 16.04.2020 - 11:28,Son Güncelleme:

En güzel yemeğinizin tarifini Hürriyet Lezizz'e gönderin, paylaşalım!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
En güzel yemeğinizin tarifini Hürriyet Lezizz'e gönderin, paylaşalım!
Abone Olgoogle-news

“En güzel yemeği ben yaparım” diyenler, tarifleri sosyal medyada beğeni rekorları kıranlar, evde kaldığı dönemde içindeki gizli cevheri keşfedenler… Elinizin emeğiyle ortaya koyduğunuz o en güzel ürünleri bütün Türkiye görsün istemez misiniz?

Cevabınızın “Evet!” olduğunu duyar gibiyiz. O zaman yaptığınız ekmeği, böreği, salatayı, yemeği fotoğrafıyla birlikte Instagram üzerinden bizimle paylaşın, yayınlayalım, herkes sizin yemeklerinizi konuşsun.

Hürriyet Lezizz Instagram hesabına aşağıdaki post’tan kolayca ulaşabilirsiniz!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi