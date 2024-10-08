En doğal ve katkısız haliyle kolayca hazırlanıyor! Birkaç malzeme ile evde elma sirkesi yapımı...

İşte evde elma sirkesi tarifi, malzemeleri ve yapımı...

EVDE ELMA SİRKESİ TARİFİ MALZEMELERİ

2 kilogram kırmızı elma

6 yemek kaşığı bal

4,5 litre su

ELMA SİRKESİ NASIL YAPILIR?

Elmaları iyice yıkayıp çekirdekli kısımları çıkarın ve küçük küçük doğrayın.

Elma parçalarını cam bir kavanoza yerleştirin. Üzerine de içme suyunu ilave edin. Kavanozun üst kısmında da biraz boşluk bırakın.

Daha sonra 2 yemek kaşığı balı kavanoza ilave edip tahta kaşıkla karıştırın ve üzerini hava alacak şekilde bir tülbentle kapatın.

Kavanozu güneş görmeyen ortamda 45 gün kadar bekletin. İlk zamanlar her gün, daha sonra ise haftada bir sirkeyi tahta kaşıkla karıştırın. Elmalar dibe çökene kadar aralıklara bu işlemi yapın.

Sirke olmaya başlayınca süzerek elma posalarını ayırın. Ardından kalan bal ve tuzu ilave edip karıştırın. Kavanozun kapağını kapatıp serin bir yerde muhafaza edin.

Sirkenin yüzeyinde sirke anası adı verilen beyaz yuvarlak oluştuğu zaman sirkeniz kullanıma hazırdır.

Sirkenizi süzüp kullanabilirsiniz. Sirke anasını da metal kaşık kullanmadan farklı bir kabın içine alabilirsiniz.