En 'acı' mesai başladı

Gaziantepliler her sene kışa yetecek kadar salça alır. Özellikle biber hasadı sonrası salça üreticileri de yoğun mesai harcıyor. Salça üreten imalathaneler, kendilerine gelen biberleri çeşitli süreçlerden geçirdikten sonra salçaya dönüştürüyor. Yaklaşık bir hafta güneşte bekletilen salçalar sahiplerine teslim ediliyor. Sezon sonunun yaklaşmasıyla vatandaşlar kışlık salçasını almak için salça imalathanelerine akın ederken, salça üreticileri ise, yoğun mesai harcıyor.





Bidonlarla vatandaşa veriyoruz



Yaklaşık 20 yıldır salça imalathanesi işleten Mehmet Kaya, "Önceleri biz tezgahta biber satar evlere gönderirdik. Son 6 senedir bu makine sistemini getirdik. Bu sistem sayesinde salçalar daha rahat ve temiz çıkıyor. Biberler bize, Hatay, Kilis, Bursa Çanakkale’den geliyor. Bize gelen biberleri biz salçaya dönüştürüp bidonlara koyarak vatandaşa teslim ediyoruz. İsterse vatandaşta kendi biberini getirerek belli bir ücret karşılığı salça yaparak kendilerine teslim ediyoruz. Geçen seneye göre biber fiyatları düşük. 30 kilo biberden bir bidon salça çıkıyor. Bunu kuruttuğumuz zaman 4-5 kilo bir salçamız meydana geliyor. Kadınlarda biberin çöpünü ayıklayarak aile ekonomisine katkıda bulunuyorlar” dedi.

Müşteriler ise, Gaziantep’te mutlaka kışlık biber salçası aldığını belirterek, salça almaya geldiklerini söyledi.





Bir hafta güneşte kalıyor



Salça üretimi atölyesinde çalışan Faik Sevinç ise, “Bize gelen biberleri aşağıdaki işlemin ardından dama getirip bir hafta güneşte bekletiyoruz. Böylece daha lezzetli oluyor. Gaziantepliler her sene mutlaka salça alıyor” diye konuştu.



