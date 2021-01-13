Empanadas nedir, nasıl yapılır? İşte adım adım empanadas tarifi

Empanada, İspanya, Orta Amerika (Meksika), Filipinler ve başta Şili, Arjantin, Paraguay, Uruguay, Peru, Bolivya, Kolombiya, Ekvador ve Venezuela olmak üzere Güney Amerika'da içi doldurularak yapılan ve yenen bir börektir. Bolivya'da Empanada'ya Salteña denir ki adını, kökeninin geldiği yer olarak tahmin edilen Arjantin şehri Salta'dan alır.



Arjantin'de empanadalar genelde 10 cm civarında ve yarımay şeklindedir. Sığır eti doldurulmuş (empanada de carne), tavuk eti doldurulmuş (empanada de pollo), jambon ve peynir doldurulmuş (empanada de jamón y queso) ve diğer malzemelerle doldurulmuş (ton balığı, soğan, ıspanak, vb.) empanada türleri mevcuttur.



Empanadas de carne 'nin iki versiyonu vardır: acı ve normal. En başta Córdoba eyaleti'nde sevilen Empanadas Árabes kendine özgü üçgen şeklinde olup, kıyma, soğan ve limonsuyu ile doldurulur. Empanadaların malzeme ve tarifleri eyaletlere göre değişkenlikler gösterir.



Empanadalar fırında pişirilirler (empanadas de horno). Ancak kızartılan empanadalar da mevcuttur (empanadas fritas). Bu sonuncusu Pastel olarak da bilinir.

EMPANADAS NASIL YAPILIR?



Malzemeler:



Hamur için:

• 2 su bardağı un

• 1 yemek kaşığı elma sirkesi

• 1 adet yumurta

• 1 yemek kaşığı margarin

• Yarım bardaktan biraz az su

• Yarım çay kaşığı tuz



Tavuklu harç için:



• 1 su bardağı tavuk suyu

• 2 adet küçük havuç

• 1 adet domates

• 2 adet tavukgöğsü

• 30 ml zeytinyağı

• 1 diş sarımsak

• 1 adet soğan

Kuzu etli harç için:

• 15 ml eritilmiş tereyağı

• 15 ml sıvıyağ

• 1 adet soğan

• 1 diş sarımsak

• 500 g parça kuzu eti

• Çeyrek su bardağı krema

• 100 g kaşar peyniri rendesi

• 2 çay kaşığı tuz

• 1 çay kaşığı karabiber

• 1 su bardağı haşlanmış bezelye

• 2 dal taze kekik



Üzeri için:



• 1 adet yumurta sarısı



Tarif:



1- Hamuru hazırlamak için tüm malzemeleri ’e alın ve karıştırın. (Malzemelerin koyuluş sırası önemli değil ) Tüm malzemeleri hamur sert bir hale gelene kadar ’te yoğurun.



2- Daha sonra 30 dakika bekletmek üzere streç filme sarın ve ’na koyun.



3- Hamur dinlendiği sırada tavuk, havuç, soğan ve sarımsağı çok ufak şekilde ile küp küp doğrayın.



4- Bir tavaya zeytinyağı koyun ve doğradığınız malzemeleri ’ta soteleyin. Domatesleri de aynı şekilde doğrayın ve tavaya ekleyin.



5- Baharatları ve tavuk suyunu da ekledikten sonra suyunu çekene kadar pişirin. Piştikten sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın.



6- Etli iç harç içinse tereyağı ve sıvıyağı tavada ısıtın.



7- Küçükçe doğradığınız kuzu etlerini tavaya alıp suyunu çekene kadar pişirdikten sonra soğan ve sarımsağı ekleyin.



8- Bezelye ve baharatları tavaya katın ve sotelemeye devam edin.



9- Etler pişmeye yaklaştığında kremayı ekleyin ve karıştırın. Piştikten sonra soğuması için tezgaha alın.



10- Hamuru alın ve düz zeminde çok ince olmayacak şekilde açın.



11- Hamurdan büyük fincan tabakları boyutunda yuvarlar kesin.



12- İçine dilediğiniz harcı koyup yarım ay şeklinde kapatın. Kenarlarını açılmaması için çatalla bastırın.



13- Yağlı kağıt serilmiş tepsiye alın ve üzerine yumurta sarısı ve su karışımı sürün.



14- ’da 200 derecede 15-20 dakika pişirin.