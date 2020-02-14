Emitt'te bu yıl odak gastronomi turizmiydi

Önce internetin yaygınlaşması, ardından ulaşımın hem karadan hem de havadan kolaylaşması neticesinde pek çok farklı turizm dalı ortaya çıktı, var olanlar gelişti.

Uluslararası alanda en önemli fuarlardan biri kabul edilen ve her yıl ülkemizde yapılan Emitt Fuarı (Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı) standlarında ülkemizin son zamanlarda en çok kuvvetlenen dallarından gastronomi turizminin iyiden iyiye ağırlık kazandığını gözlemledim.

Kimi il ve ilçe belediye standlarında yiyecek içecek ikramı yapılırken, ilgili şehirle özdeşleşmiş kimi markalar da ürün satışı yaptılar. Herhangi bir yiyecek içecek aktivitesi olan her standın önünde de bir kalabalık muhakkak oluşmuştu. Standlar bu yolla ziyaretçilerine bilgilendirme yapabilecek vakti ve fırsatı da elde etmiş oldular.

Adana standında şalgam ve sıcak burma, Kilis’te cennet çamuru, kuru patlıcan dolması, sarma Uşak’ta tarhana ve erişte, Ege il ve ilçelerinde zeytin ve zeytinyağı, Edirne’den badem ezmesi, Safranbolu’da lokum, Adıyaman’dan çiğköfte dağıtım ve satışları aralarından en çok ilgimi çekenler… Kaş-Demre tarafında çok sık vakit geçiren biri olarak ziyaretçilerine elma ve portakal tanıtımı da yapan Demre’nin en iyi destinasyon tanıtım standı ödülünü alması da beni memnun etmedi değil.

Hem iyi bir fuar geçirebilmek hem de yükselen gastronomi turizminden pay alabilmek için şehirlerin yiyecek ve içecek konularındaki aktivitelerinin altını çizmek çok önemli hale geldi.

Adana’da bir kebap yemek, Gaziantep’te küşlemeye çatal atmak, Ege’de otlara, Karadeniz’de pideye ve balığa koşmak hafta sonu tatillerini değerlendirmenin bir rengi…

Yıldan yıla ilerlemeleri bol yiyecek içecek ve turizme kazandırmak ve değerlendirmek dileğiyle…