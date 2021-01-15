Elmalı kurabiye tarifi

Elmaları soyup rendeleyin ve bir tavaya alın.

Üzerine yarım su bardağı toz şeker ekleyin ve elmalar karamelize olana kadar pişirin.

Elmalı harç piştikten sonra üzerine yarım su bardağı kadar dövülmüş ceviz ve 1 tatlı kaşığı tarçın ekleyin ve karıştırın.

Hamurunu hazırlamak için bir kasede limon suyu ve karbonatı karıştırın.

Derin bir kasede, tereyağı, ayçiçeği yağı, yoğurt, toz şeker ve limonlu karbonat karışımını birleştirin.

Unu da azar azar ekleyerek, ele yapışmayan fakat yumuşak bir hamur elde edin.

Hamuru tezgahın üzerinde toparlayın.

Bu hamuru tezgahta güzelce açın.

Yuvarlak şekiller çıkarıp elmalı harcı ortasına koyun ve yuvarlayarak kapatın.

Pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine kurabiyeleri dizin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar, yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Oda sıcaklığına geldikten sonra üzerine pudra şekeri serpiştirin.

Kurabiyeleriniz artık servise hazır, afiyet olsun!