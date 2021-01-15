Elmalı kurabiye tarifi
Misleeer gibi kokusuyla daha yemeden insanı mutlu eden elmalı kurabiye, bir hamur işinden çok daha fazlasıdır. Tarçın-ceviz-elma üçlüsünün mükemmel birlikteliği olan elmalı kurabiyenin tarifini sizin için Şef Rüzgar Sünbül hazırladı. Çok beğeneceğinize emin olduğumuzu belirtip tarifimize geçiyoruz...
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
Hamuru için:
- 4 su bardağı un
- 3/4 su bardağı toz şeker
- 3/4 çay bardağı yoğurt
- 1 çay bardağı ayçiçeği yağı
- 200 gram tereyağı
- 1 çay kaşığı karbonat
- 1 çay kaşığı limon suyu
İç harcı için:
- 4 adet kırmızı elma (rendelenmiş)
- Yarım su bardağı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tarçın
- Yarım su bardağı dövülmüş ceviz içi
Servis için:
- Pudra şekeri
Elmalı kurabiye tarifi Nasıl yapılır?
Elmaları soyup rendeleyin ve bir tavaya alın.
Üzerine yarım su bardağı toz şeker ekleyin ve elmalar karamelize olana kadar pişirin.
Elmalı harç piştikten sonra üzerine yarım su bardağı kadar dövülmüş ceviz ve 1 tatlı kaşığı tarçın ekleyin ve karıştırın.
Hamurunu hazırlamak için bir kasede limon suyu ve karbonatı karıştırın.
Derin bir kasede, tereyağı, ayçiçeği yağı, yoğurt, toz şeker ve limonlu karbonat karışımını birleştirin.
Unu da azar azar ekleyerek, ele yapışmayan fakat yumuşak bir hamur elde edin.
Hamuru tezgahın üzerinde toparlayın.
Bu hamuru tezgahta güzelce açın.
Yuvarlak şekiller çıkarıp elmalı harcı ortasına koyun ve yuvarlayarak kapatın.
Pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine kurabiyeleri dizin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar, yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
Oda sıcaklığına geldikten sonra üzerine pudra şekeri serpiştirin.
Kurabiyeleriniz artık servise hazır, afiyet olsun!