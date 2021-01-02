Elmaların kısa sürede kararması nasıl önlenir?

Limon suyu kullanın



Elbette sadece çocuklar için değil, yetişkinler için de günlük diyetin bir parçası olan elmaları saklama koşulları oldukça önemlidir.

İş yerine götürmek için hazırladığınız bir salataya elma dilimleri eklediğinizde üzerine birkaç damla limon sıkarak kararma sorununa engel olabilirsiniz. Tek başına ekşimsi bir tat bırakan limon, salatalarda kullanılan elmalarda tam tadında bir etki bırakır.



Tuzlu suda bekletin



Pek fazla bilinmeyen bu yöntemle, elma dilimleri uzun süre tazeliğini koruyabilir. Bunun için; yarım çay kaşığı tuzu bir bardak suda çözünene kadar karıştırın. Ardından dilimleri hazırladığınız tuzlu suda 10 dakika bekletin, çalkalayın ve buzdolabında hava geçirmez kaplara koyun. Sonrası mucize!



Tuzlu suya yatırdığınız elmalar beş gün sonra bile, ilk kesildiği andaki rengini ve tazeliğini korumuş olacaktır.