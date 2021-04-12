Elbistan tava tarifi: Elbistan tava nasıl yapılır?

Az malzemeyle hazırlanan Elbistan tava tarifiyle gönülleri fethetmeye hazır mısınız? Hazırsanız başlıyoruz…

Elbistan Tava Tarifi

Malzemeler;

1 kilogram kuşbaşı kuzu eti

2 adet kırmızı biber

5 adet sivri biber

3 adet kuru soğan

5 adet domates

4 adet patlıcan

Bir tutam tuz

Pul biber, kekik

Elbistan Tava Nasıl Yapılır?

Öncelikle patlıcanları alaca soyun ve küp küp doğrayın. Acısının çıkması için patlıcanları tuzlu suda bekletin.

Bu sırada biberlerin çekirdeklerini temizleyerek patlıcanlarla aynı boyda doğrayın. Soğanları da yemeklik olarak doğrayarak ekleyin.

Yıkayıp, süzdüğünüz kuşbaşı kuzu etlerini fırın tepsisine dizin. Tuzlu suda beklettiğiniz patlıcanları ve doğradığınız sebzeleri üzerine ekleyin.

Domatesleri tepsinin her yerini kaplayacak şekilde doğrayın. Tuz ve baharatları da ilave ederek tepsiyi yağlı kağıtla sarın.

Önceden ısıttığınız 200 derecelik fırında 1 saat kadar pişirin.

Tepsinin üstündeki yağlı kağıdı kaldırarak yarım saat daha pişirmeye devam edin. Pişirme süresi fırına ve malzemelere göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle bütün malzemelerin kızarmış olması yemeğinizin hazır olduğu anlamına gelir. Afiyet olsun.

Elbistan Tava Nasıl Servis Edilir?

Elbistan tavanın servisi yapılırken tabak kullanılması pek tercih edilmez. Yöresel Elbistan tava yemeği masaya piştiği tepsi ile getirilerek servis edilir.

Elbistan Tava Püf Noktası

Elbistan tava hazırlarken yemeğe ayrıca su koymaya gerek kalmaz. Başta domates olmak üzere, sebzeler suyunu salar. Böylelikle, yemeğin tadı daha da güzelleştirir.