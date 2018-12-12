Elbistan tava için ihtiyacınız olan malzemeler, 1 kilogram kuşbaşı kuzu et, 2 adet kırmızı biber, 5 adet sivri biber, 3 adet kuru soğan, 5 adet domates, 4 adet patlıcan, tuz, karabiber, pul biber ve kekik. Eğer mevsim domatesleri ile yapılmıyorsa 1 yemek kaşığı domates salçası da gereklidir.

Peki Elbistan tava nasıl yapılır?

Patlıcanları alaca soyun ve küp küp doğrayın. Acısının çıkması için patlıcanları tuzlu suda bekletin. Bu sırada biberlerin çekirdeklerini temizleyerek patlıcanlarla aynı boyda doğrayın. Soğanları da yemeklik olarak doğrayarak ekleyin.

Yıkayıp, süzdüğünüz kuşbaşı kuzu etlerini fırın tepsisine dizin. Tuzlu suda beklettiğiniz patlıcanları ve doğradığınız sebzeleri üzerine ekleyin. Domatesleri tepsinin her yerini kaplayacak şekilde doğrayın. Tuz ve baharatları da ilave ederek tepsiyi yağlı kağıtla sarın. Önceden ısıttığınız 200 derecelik fırında 1 saat kadar pişirin.

Tepsinin üstündeki yağlı kağıdı kaldırarak yarım saat daha pişirmeye devam edin. Pişirme süresi fırına ve malzemelere göre değişiklik gösterebileceği için bütün malzemelerin kızarmış olması yemeğinizin hazır olduğu anlamına gelecektir. Elbistan tavanız artık servise hazır.

Elbistan tavanın servisi yapılırken tabak kullanılması tercih edilmez. Yöresel Elbistan tava yemeği masaya piştiği tepsi ile getirilerek servis edilebilir.

Elbistan tava hazırlarken yemeğe ayrıca su koymaya da gerek yoktur. Başta domates olmak üzere, sebzeler suyunu salacaktır. Bu yemeğin tadını daha çok güzelleştirecektir.

PATLICAN SEVENLER İÇİN FARKLI BİR LEZZET