Elbasan Tava nedir ve nasıl yapılır? İşte, Elbasan Tava tarifi

Elbasan Tava tarifi için öncelikle malzemelerin tam ve eksiksiz olmasına dikkat edilmelidir. Aksi taktirde yemeğin lezzetini yansıtamama durumuyla karşılaşılabilir. İşte, Elbasan Tava tarifi ve malzeme listesi

ELBASAN TAVA TARİFİ

Tereyağını ve sıvı yağı bir tencereye alıp kızdırın.

Etleri tencereye ekleyip mühürleyin.

Etlere arpacık soğanları ilave edip 2-3 dakika soteleyin.

Tuzunu ve üzerini geçecek kadar sıcak suyu da ekleyip kısık ateşte etler yumuşayana kadar pişirin.

Bu esnada yoğurt, yumurta sarısı, un ve suyu karıştırıp sos kıvamına getirin.

Tuz ve karabiber ekleyin.

Pişen et ve soğanları tencereden alıp fırın kabına dizin.

Üzerine yoğurtlu sosu gezdirip yemeğinizi 180 derecede önceden ısıtılmış fırına verin.

Üzeri kızarana kadar 25 dakika kadar fırınladığınız yemeğinizi soğutmadan sipariş edin.

MALZEMELER

4 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

800 gram kuzu kol

10 adet arpacık soğan

2 çay kaşığı tuz

2 su bardağı yoğurt

3 adet yumurta sarısı

3/4 su bardağı un

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı kırmızı biber

Terbiyesi için: