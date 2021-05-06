Elazığ yemekleri - Elazığ'da ne yenir ve neyi meşhur? Elazığ mutfağı yemeklerinin isimleri ve listesi

Elazığ, zengin yöresel yemekleri ile dikkat çeken bölgelerimiz arasında yer alıyor. Elazığ, çeşitli ana yemekleri, hamur işleri, çorbaları ve bağımlılık yapan tatlıları ile çok zengin bir içeriğe sahiptir.

Elazığ'ın Meşhur Yemekleri

Elazığ'ın kirlenmemiş düz ovaları boyunca uzanan üzüm bağları, yemyeşil meraları, gece ile gündüz arasında bulunan yüksek sıcaklık farkı, iklimi ve Elazığ’ın kendine özgü kültürü de Elazığ’ın lezzetlerinde etkisini gösteriyor. Elazığ'ın en meşhur yemekleri ise;

Harput Çorba

Lobik Çorbası

Gömbe

İçli Köfte

Sırın

Küncülü Köfte

Kibe Dolması

Patile

Harput Köftesi

Balakgazi Böreği

İşgene İşkene

Orcik (Cevizli Sucuk)

Pekmez

Bastık

Soslu Bonfile

Patlıcan Söğürme

Salçalı Köfte Ekmek

Palu Tava

Balakgazi Böreği

Patila

Tatlı Peynirli Pide

Vişneli Dondurma

Dolanger Tatlısı

Şavak Tulumu

Elazığ'da Ne Yenir ve Neyi Meşhur?

Elazığ, çok çeşitli bir mutfak kültürüne sahiptir. Lezzetli çok sayıda ana yemeğinden, hamur işlerine ve tatlı krizlerinin vazgeçilmezi olan enfes tatlılara kadar pek çok farklı lezzete ev sahipliği yapıyor. Antep, Urfa mutfakları ile yarışabilecek bir güce ve zenginliğe sahip olan Elazığ yemeklerinin çeşitliliğini birkaç restorana giderek anlamak mümkün değildir. Elazığ'da pestil, leblebi, vişneli dondurma gibi pek çok meşhur lezzet de bulunuyor.

Elazığ Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

Harput Köftesi: Elazığ'ın yöresel yemekleri arasında önemli bir yere sahip olan Harput Köftesi, hem doyurucu bir ana yemek hem de lezzetli bir yöresel tat olma özelliği taşıyor. Harput köftesinin bulgur ve kıyma olmak üzere iki ana malzemesi bulunuyor. Görüntüsü itibari ile salçalı suyun içine atılmış küçük içli köfteleri andıran bu yemek, 25-30 dakika boyunca su ile karıştırılarak yoğuruluyor. Yoğurma işlemi bitince de küçük ve yuvarlak köfteler yapılıyor.

Harput Kebabı: Elazığ mutfağının temelini Harput yemekleri oluşturuyor. Harput kebabı ise, parça etlerden yapılan enfes bir yemek olarak sunuluyor. Harput kebabı yapımında kuzu ve çebiç eti kullanılıyor. Mangalda ve ızgarada pişirilen etlerin yanına ise, közlenmiş domates ve kırmızı biber eklenerek servis ediliyor. Yemek servis edilmeden önce üzerine hafif yanmış tereyağı da ekleniyor.

Sırın: Bir nevi Elazığ mantısı olan Sırın, hamur işi yemekleri arasında en sevilen yemek olma özelliği taşıyor. Aynı öğün içinde et yemeği ile birlikte sunulduğu zaman ağır bir yemek olarak gelse de genellikle sarımsaklı yoğurt ile sunulan ve uzun süre tok tutan çok lezzetli bir yemektir.

Susamlı Köfte: Susamlı köfte, Elazığ mutfağının en dikkat çeken yemekleri arasında yer alıyor. Malzeme bakımından oldukça zengin olan bu yemek, zahmetli yapımı ile biliniyor. Yöresel yemek dışında restoranlarda susamlı köfteyi bulmak da bir hayli zordur. Elazığ da susama küncü ve susamlı köfteye ise, küncülü köfte deniyor.

Soslu Bonfile: Elazığ'da ünü dışarıdaki illerden de bilinen soslu bonfile, et severleri kendine hayran bırakan çok lezzetli bir yemektir. Et ile arası çok iyi olmayanların bile hayran kalacağı bu yemek, közlenmiş domates, közlenmiş biber, nefis bir sos ve salça ile servis edilir. Mangal ateşinde pişen kaliteli etler, sosun içine eklenerek servis ediliyor. Bu hali ile hem göze hem de karına hitap ediyor.

Haşlanmış İçli Köfte: İçli köfte, Türk mutfağının en özel yemekleri arasında yer alıyor. Elazığ'ın eti güzel ve yemek kültürü çok zengin olduğu için köfteleri de harika oluyor. Elazığ'ın içli köftesinin içinde kıyma, ceviz, soğan, baharat ve maydanoz bulunuyor. İçleri doldurulan köfteler ise, kaynar salçalı suda haşlanarak üzerine tereyağı dökülerek servis ediliyor.

Patlıcan Söğürme: Et sevmeyen ya da et dışında artık başka şeyler yemek isteyenler için harika bir alternatif olan patlıcan söğürmenin sadece 4 ana malzemesi bulunuyor. Bunlar ise, patlıcan, sarımsak, tuz ve tereyağıdır. Közlenen patlıcanların kabuğu soyularak küçük küçük doğrandıktan sonra eziliyor. Havanda ise sarımsak ile tuz dövülüyor. Ezilmiş patlıcanlar tere yağında 5 dakika kavruluyor ve dövülmüş sarımsak da en son patlıcana eklenerek biraz daha kavrularak servis ediliyor.