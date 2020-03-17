El böreği tarifi
Su böreği olarak da bilinen el böreği, Erzincan mutfağının sevilen lezzetlerinden biri. Yanında sıcacık bir bardak çay ile kaç tane yediğinizi bilemeyeceksiniz. Dilerseniz peynirli olarak da yapabilirsiniz. Kahvaltılarınıza ve çay saatlerinize nefis el böreği ile renk katmak isterseniz, işte tarifi...
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 1 adet yumurta
- 1 su bardağı un
- Yarım su bardağı süt veya su
- 250 gram kıyma
- 1 adet kuru soğan
- Kimyon
- Karabiber
- Tuz
El böreği tarifi Nasıl yapılır?
İlk olarak hamurunuzu hazırlayın.
Un, süt ve yumurtayı bir kaba alıp güzelce yoğurun.
Daha sonra soğanları küçük küçük doğrayıp sıvı yağda kavurun.
Bir tavada ince kıyılmış soğanları kavurun. Kıyma ve baharatları da ekleyip pişirin
Hamurunuzdan küçük bezeler alıp yuvarlak şekilde açın.
İç harcını da yerleştirip yarım ay şeklinde kapatın.
Tereyağını tavada eritin. Böreğinizin her iki tarafını tereyağında güzelce kızartın.
Afiyet olsun...