El blender'ıyla mayonez yaparken bu detaylara dikkat

ÇOK AZ YAPMAYIN

Ev yapımı mayonez çok uzun süre dayanmadığı için çok fazla yapılması tavsiye edilmiyor ancak çok az yaptığınızda da blender'ı işlevsizleştirmiş olursunuz. O nedenle en az 2 yumurta sarısı kullanarak işe başlayın.

YAĞI ÇOK HIZLI EKLEMEYİN

Yağ mayonezin en önemli maddesi. Yağı çok hızlı eklerseniz yumurta sarıları emülsifiye olmaz ve sos kesişir. Bir iki tatlı kaşığı yağ ekleyerek başlayın ve 1 kahve fincanı kadar yağı böyle azar azar ekleyin. Bu seviyeden sonra yağı daha hızlı eklemeye başlayabilirsiniz.

LİMON SUYU YA DA SİRKE EKLEMEYİ İHMAL ETMEYİN

Yumurta ve yağın yanına limon suyu, sirke ya da su gibi bir sıvı da ilave etmeyi ihmal etmeyin. Bu yumurta sarısı ve yağın daha iyi emülsifiye olmasını sağlayacak ve daha kıvamlı bir mayonez elde etmenize yardımcı olacak.

DOĞRU YAĞ SEÇİN

Mayonez yaparken zeytinyağı kullanılmaz diye bir kural yok. Ancak zeytinyağının aroması biraz kuvvetli olduğundan mayonezin lezzetini değiştirebiliyor. O nedenle ayçiçeği, kanola gibi bir bitkisel yağ kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

MAYONEZİ FAZLA ÇIRPMAYIN

Blender'la yapılan mayonez elle çırpılan mayoneze göre çok daha hızlı tutar. O nedenle çok uzun süre çırpmayın. Aksi takdirde mayonez kesilir. Malzemeler kaynaştığında çırpmayı bırakın.