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Sebze Yemeği Tarifleri
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 20.02.2020 - 12:55,Son Güncelleme:/

Ekşili kabak tarifi

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Ekşili kabak tarifi

Kabak ile hazırlanan yemekler, hafif ve bir o kadar leziz oldukları kadar sebze yemeğini sevenler için de nefis bir tercih. Yozgat mutfağının geleneksel lezzetlerinden ekşili kabak yemeği de onlardan biri. Üzerine eklenen sosu ile çok farklı bir tada kavuşan bu tarifi çok beğeneceğinize eminiz. Hafif bir akşam yemeği hazırlamak isterseniz, işte ekşili kabak tarifi... Şimdiden afiyet olsun...

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

  • 1 adet kara kabak veya yarım bal kabağı
  • 1 yemek kaşığı un
  • Yeteri kadar tuz
  • 2 adet kuru soğan
  • 1 yemek kaşığı salça

Sosu için:

  • 4 diş sarımsak
  • 1 adet yumurta
  • 1 çay bardağı sirke
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Ekşili kabak tarifi nasıl yapılır?

Kabakları ince ince dilimledikten sonra yıkayın.

1 yemek kaşığı un ve tuzla karıştırın.

Tepsiye yerleştirip fırında 30 dakika pişirin.

Soğanı doğrayıp kavurun. Üzerine salça ve iki su bardağı su ekleyin.

Ardından bu karışımı fırındaki kabağın üzerine dökün. Su miktarının kapağın üzerini kapatacak kadar olmasına dikkat edin.

Fırında 5-10 dakika daha pişirin.

Sosu için de; sarımsakları soyup ezin. Yumurta, sirke ve tuzu karıştırıp fırındaki kabağın üzerine gezdirin.

5 dakika daha pişirdikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...

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