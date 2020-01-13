Ekşili çorba tarifi
Kahramanmaraş mutfağına ait benzersiz bir lezzet olan ekşili çorba, özellikle kış aylarında sofralarınızın vazgeçilmezleri arasına girecek çünkü buğday ve baklagillerle yapılan bu çorba hem çok doyurucu hem de çok besleyici. Adını içine eklenen sumak ekşisinden alan ekşili çorbayı siz de bir kez denedikten sonra hep yapmak isteyeceksiniz. İşte nefis ekşili çorbanın malzemeleri ve yapılış aşamaları…
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Malzemeler
- 1 su bardağı dövme buğday
- 1 çay bardağı mercimek
- 1 çay bardağı haşlanmış nohut
- 3 adet kuru soğan
- 6-7 diş sarımsak
- Tereyağı
- Kuru nane
- Tuz
- Sumak ekşisi
- 1-2 demet semizotu ya da 750 gram pancar sapı ya da 2-3 adet patlıcan
Hazırlanışı
Dövmeyi bir akşam önceden ıslatın.
Çorbayı yapacağınız zaman buğdayları haşlayıp mercimek ve nohutla birlikte pişirin.
Çorbada kullanacağınız sebzeleri yıkayıp doğrayın ve tencereye ilave edin.
Kuru soğanı tencerede kavurup çorbaya ilave edin.
Salça, nane ve pul biberle çorbanın sosunu hazırlayın.
Sumak ekşisini ve tuzunu da ekleyip sosu çorbaya ilave edin.
Keçi peyniriyle birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…