Ekşi mayalı mor ekmek tarifi
Mor ekmek son dönemin en favori sağlıklı gıdalarının başında geliyor. İçeriğindeki antosiyanin madde sayesinde önemli bir antioksidan olan ve bu nedenle Japonya’da tüketimi zorunlu hale gelen mor ekmek, Türkiye’de de birkaç yerde üretilmeye başladı ancak siz bu ekmeği evinizde de kolayca yapabilirsiniz. İşte sağlıklı beslenmek isteyenlerin olmazsa olmazlarından biri haline gelecek ekşi mayalı mor ekmek tarifi…
- Fırında
- 6+ Kişilik
- 60+ dk
Malzemeler
Ön maya için:
- 30 gram ekşi maya
- 30 gram un
- 30 gram su
Mor havuç suyu için:
- 2 adet mor havuç
- 1 büyük bardak su
Ekmek için:
- 90 gram ekşi maya
- 200 gram beyaz un
- 50 gram sarı sert buğday unu
- 115 gram tam buğday unu
- 280 gram havuç suyu
- 7 gram tuz
Hazırlanışı
Ekmeğinizi yapmadan bir gece önce 30 gram ekşi maya, 30 gram un ve 30 gram su ile ön mayayı karıştırıp oda sıcaklığında bekleterek mayalanmasını sağlayın.
Ertesi gün mor havuçları rendeleyin ve üzerine suyu ekleyip kaynatın.
Havuçların rengi suya iyice geçtiğinde karışımı süzün ve suyu soğuması için kenara alın.
Havuç suyu soğuyunca un, tuz ve mayayla bir araya getirip esnek ve yapışmaz bir kıvama gelene kadar yoğurun.
Üzerini ıslak bir bezle örtüp 2 saat boyunca mayalanmaya bıraktığınız hamuru bu esnada her yarım saatte bir dört kez zarf gibi katlayın.
Son olarak yeniden unlayıp katladığınız hamuru varsa mayalanma sepetine alın yoksa unladığınız bir beze sararak bir kaseye yerleştirin ve buzdolabına kaldırın.
Bir gün de buzdolabında soğukta mayalandırdığınız hamuru ertesi gün varsa döküm tencereye yoksa bir tepsiye altına fırın kağıdı sererek yerleştirin.
250 derecede önceden ısıttığınız fırında, fırının gücüne göre 30-40 dakika kadar pişirdiğiniz ekmeği çıkarınca telin üzerine alın ve soğumasını bekleyin.
Ardından dilimleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…