Ekonomik döner zincirlerinden daha fazla verim alma rehberi

2017’de yaptığım “Her Gün Bir Döner” yürüyüşünden sonraki dönemde dönerle ilgili hemen her türlü soruyu almaya başladım. “Nasıl yapılır, nerede yenir, hangi saatte yenir, bileşenleri ne olmalı?”

Son zamanlarda en sık soru aldığım soru ise değişmedi: “Yeni dönem ortaya çıkan uygun fiyatlı dönercileri nasıl buluyorsun?”

Özellikle son birkaç ayda tüm ülkeyi etkisine altına alan zincir döner dükkanları, genelde 8-10 TL’ye “Gerçek, yüzde 100 et döner” sloganlarıyla kapılarında uzun müşteri kuyrukları elde ettiler. Bunlardan birkaçını bu geçtiğimiz aylarda tatma imkanı buldum: Ekrem Coşkun Döner, Dünya Döner, Bolkes…

Gerek sosyal medyada gerekse Mide Lobisi’nde bu dönerleri oldukça beğenenler kadar, hoş bulmayanlar da var… Ben fiyat performans değerlendirmesi yapınca bu ürünlerin tatmin edici seviyede olduğunu düşünüyorum. Yine de canım bir döner ziyafeti çekecek olsa farklı bir segmente yönelirdim. Yağlı döneri çok sevsem de tam istediğim, aradığım tarz döner bu değil… Siz bir şekilde yolunuzu düşürmeye karar verirseniz bu tecrübeden daha çok zevk alabilmeniz için size birkaç tüyo vermek istedim.

- Bu zincirlerde genelde dönerin yağ oranı yüksek. Sürümü bol olduğu için döner önceden kesilip batonun altında bekletildiğinden üstüne daha fazla yağ sızıyor. Bu durum dönerin hem daha da yağlı hale gelmesine sebep oluyor hem de yaprak döner formatı bir nebze kaybolabiliyor. Altta bekleyen dönerler yerine “taze kesim” isterseniz genelde kırmıyorlar. Bu yöntemle görece daha az yağlı bir dönere kavuşabilirsiniz.

- Döner, tipi gereği porsiyondan çok ekmek arası gibi bir formata daha uygun. Bu zincirlerden kimisi ekmek arası kimisi ise ek olarak pide arası döner opsiyonu sunabiliyor. Porsiyon seviyorsanız porsiyon alın ama ben olsam tercihimi pide ya da ekmek arasından yana kullanırdım.

- Halihazırda fiyatlar ekonomik olduğundan az ekmeğe yüksek gramaj biraz daha zevk almanızı sağlayabilir. Sırf fiyatı uygun diye 50 gram ya da 80 grama yönelmeyin; birkaç lira fazla verin ama ekmek yerine et yemeye bakın.

- Genellikle bu dönerler soğanla birlikte sunuluyor. Soğan kuru beyaz soğan ve genelde marinasyon ya da tuzla ovalama işleminden geçmediğinden yorucu bir deneyim ortaya koyabiliyor. Sumakla marine edilen soğanlar da bazen bekleme sebepli aroma kaybı yaşayabiliyorlar. Ben olsam soğan ya da varsa domates koydurmam; sadece turşu opsiyonu varsa turşu koydururum, o kadar.

- 4-5 kişi gittiyseniz yüksek gramajlı ya da kiloluk girip yanında ekmeğini rica edip, ortadan kendi sandviçlerinizi kendiniz hazırlayabilirsiniz. Bu tip durumlarda kural hiç değişmez: Hızlı olan kazanır!

Siz bu zincirlere ait dükkanlara gittiniz mi? Gittiyseniz nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bu sayfada, e-posta yoluyla ya da sosyal medyadan iletmeyi ihmal etmeyin.

İyi yıllar!