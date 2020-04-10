Ekmek tarifi ve yapımı: Evde ekmek nasıl yapılır? İşte ekmek yapımının püf noktaları

Koronavirüs önlemleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar ekmek yapımına yöneldiler. Evde ekmek nasıl yapılır? sorusu araştırılan konular arasında yerini aldı. Ekşi maya, kuru maya, yaş maya gibi birçok farklı maya ile üretim yapılabiliyor. Ekmek yaparken en önemli noktalardan biri unun ayarını doğru bir şekilde koyabilmek.

EKMEK TARİFİ

500 gram un

3 yemek kaşığı yoğurt

2 su bardağı su

2 çay kaşığı kuru maya

1 çay kaşığı tuz

1 tutam şeker

EVDE EKMEK NASIL YAPILIR?

Öncelikle un, tuz ve şekeri yoğurma kabına almanız gerekiyor.

Yoğurdu suyla karıştırdıktan sonra içerisine mayayı da ekleyip karıştırın. Bu karışımın homojen olana kadar işleme devam edin

Yoğurtlu suyu azar azar yoğurma kabına ilave edin ve unla iyice yoğurun.

Yoğurarak pürüzsüz hale getirdiğiniz hamuru streç filmle kaplayın. Hamurun 2-3 saat dinlenmesi gerekiyor.

Hamur iyice mayalanınca unladığınız tezgahın üzerine alıp her tarafını güzelce unla kaplayın ve bu şekilde 30 dakika daha dinlenmesini sağlayın.

Hamur dinlendikten sonra somun şekline getirin ve bıçakla üzerini çizin. Çizme işlemini yapmazsanız hamurun içerisinde hava kabarcıkları oluşamaz.

Hazırladığınız hamuru varsa dibine fırın kağıdı serilmiş döküm tencereye, yoksa fırın tepsisine yerleştirin.

250 derecede ısıtılmış fırının içerisinde hamuru koyduğunuz döküm tencereyi veya fırın tepsisini koyun.

Eğer tepside pişirecekseniz fırının içine ısıya dayanıklı bir kabın içinde su koyun. Bu suyla yaratacağınız buhar ekmeğinizin kabuğunun kurumasını önleyecek.

Ekmeği fırına koyduktan sonra 40 dakika kapağını açmadan pişirin. Mutlaka pişirirken ekmeğinizi kontrol edinç Pişirme süresi fırına ve una göre değişiklik gösterebilir.

Soğuyan ekmeğinizi dilimleyip servi edebilirsiniz.