Ekmek tadında kekler...

Tuzlu kekler hem atıştırmalık olarak hem kahvaltılık olur. Bazen öğün arası çayın yanına çok güzel eşlik eder. İçiniz baymadan kalıcı tokluk da sağlar. Üstelik tuzlu keklerin içine dilediğiniz peynirleri, baharatları, taze otları ve bazı sebzeleri kullanarak keklerinizi zenginleştirebilirsiniz.

Bu hafta, sizlerle benim favori tuzlu kek tariflerimden ikisini paylaşıyorum. Sağlıkla kalın.

MISIR UNU KEKİ

(8-10 kişilik)

Malzemeler:

2 su bardağı mısır unu

1 su bardağı buğday unu

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

Nasıl yapılır?

Genişçe bir hamur yoğurma kabının içinde un, mısır unu, tuz ve karbonatı karıştırın. Ortasını çukurlaştırıp süt ve sıvıyağı ilave edin. Elinizle karıştırıp yoğurun. Üzerini örtüp bir kenarda 15 dakika bekletin. Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıtın.

Kek kalıbını yağlayıp hamuru içine koyun. Sıcak fırında 30-35 dakika kadar pişirin. Fırından alıp 10 dakika dinlendirdikten sonra dilimler halinde kesip servis yapın.

KAŞARLI PATATES KEKİ

(8-10 kişilik)

Malzeme:

3 adet orta boy haşlanmış patates

Yarım demet maydanoz

3 yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı rendelenmiş kaşarpeyniri

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

Nasıl yapılır?

Patatesleri soyup rendeleyin. Maydanozu kıyın.

Yumurtaları çırpıp yağ, yoğurt ekleyip karıştırın. Diğer malzemenin hepsini ilave edip kek hamuru kıvamını alacak şekilde tahta bir kaşıkla karıştırın.

Karışımı, yağlanmış bir kek kalıbına boşaltıp önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar 30 – 35 dakika kadar pişirin. Keki fırından alıp kalıbının içinde soğumaya bırakın. Ilındıktan sonra kalıbı ters çevirerek servis tabağına çıkarın. Dilimleyerek servis yapın.