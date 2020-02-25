Ekmek kebabı tarifi
Akşam yemeği için hem pratik hem de lezzetli bir şeyler arayanlar için şahane bir önerimiz var. Ekmek kebabı... Elinizin altında bulunan birkaç malzeme ile kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Üstelik bayat ekmeklerinizi de lezzetli bir şekilde değerlendirebileceğiniz enfes bir yemek. Peki, ekmek kebabı nasıl yapılır? Malzeme listesini ve yapılış aşamalarını sizin için derledik. Şimdiden afiyet olsun...
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 300 gram kıyma
- 3 adet patlıcan
- 1 adet kuru soğan
- 1 adet yeşil biber
- 1 adet kırmızı biber
- 1 adet domates
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
- 2 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
- 5-6 dilim ekmek
Üzeri için;
- 1-2 diş sarımsak
- 1 kase yoğurt
Sosu için;
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı pul biber
Ekmek kebabı tarifi nasıl yapılır?
İlk olarak patlıcanları küp küp doğrayıp kızartın.
Ardından kıymayı kavurun.
Soğanı ve biberleri küp küp doğrayın. Kıymanın üzerine ekleyip kavurmaya devam edin.
Domatesin de kabuklarını soyun ve küp küp doğradıktan sonra tavaya ilave edin.
Domates suyunu çekene kadar pişirin.
En son tuz ve baharatlarını ekleyip karıştırın.
Önceden doğranıp fırınlanmış ekmekleri servis yabağına yerleştirin.
Üzerine de patlıcanları ekleyin.
Daha sonra da kıymalı harcı yayın.
Üzerine sarımsaklı yoğurt ve tereyağlı pul biberli sosu gezdirerek servis edin.
Afiyet olsun...