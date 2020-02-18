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Yemek Kültürü
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 18.02.2020 - 17:30,Son Güncelleme:/

Ekmek arası köfte mi yoksa hamburger mi? Kararı siz verin!

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Ekmek arası köfte mi yoksa hamburger mi? Kararı siz verin!

Her ikisi de nefis ve doyurucu... Ayrıca sokak lezzetleri deyince akla ilk gelenlerden. Tabii ki, ekmek arası köfte ve hamburgerden bahsediyoruz.

Ekmek arası köfte ve hamburger, büyük küçük herkesin bayılarak yediği lezzetlerin başında geliyor. Hatta, pek çoğumuz ne sıklıkla yersek yiyelim hiç bir zaman sıkılmayız.

Peki siz hangisini yemekten daha çok keyif alıyorsunuz? Taze ekmek arası köfte mi yoksa sulu sulu ve bol malzemeli hamburger mi? Karar sizin...

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