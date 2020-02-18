Ekmek arası köfte mi yoksa hamburger mi? Kararı siz verin!

Ekmek arası köfte ve hamburger, büyük küçük herkesin bayılarak yediği lezzetlerin başında geliyor. Hatta, pek çoğumuz ne sıklıkla yersek yiyelim hiç bir zaman sıkılmayız.

Peki siz hangisini yemekten daha çok keyif alıyorsunuz? Taze ekmek arası köfte mi yoksa sulu sulu ve bol malzemeli hamburger mi? Karar sizin...