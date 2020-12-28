Ekmeği taze tutmak için harika püf noktaları

Türk kültüründe ekmeğin yeri çok ayrıdır. Ekmek olmadan sofraya oturulmaz, her öğün taze ekmek yenir, yemeklerin neredeyse en önemli tamamlayıcısıdır. Bu denli önemli olan ekmeği çöpe atmak yerine taze tutmayı bilmek daha doğru olacaktır. Birbirinden etkili bu yöntemleri mutlaka kullanın.

Kesilen kısmı altta tutun

Ekmek kesildikten sonra çok hızlı bayatlamaya ve sertleşmeye başlar. Bunu önlemek için kestiğiniz kısmı alta gelecek şekilde muhafaza edin. Sertleşmesini önleyip, daha uzun süreli tüketim sağlamanız için etkili bir yöntemdir.

Buzdolabına koymayın

Genelde tek seferde bitirilemeyecek ekmekleri buzdolabında saklarız. Doğru bilinen bu yöntem aslında tamamen yanlış. Bunun yerine bayatlamadan uzun süre saklamak için derin dondurucu kullanabilirsiniz. Hava almayacak bir poşete ekmeği koyun ve derin dondurucuya atın. Burada kullanacağınız kadar parçalara ayırıp derin dondurucuya atmak önemlidir. Çünkü derin dondurucudan bir kere çıkardığınız ekmeği tekrar dondurmak iyi bir fikir olmayabilir. Sabah kahvaltıları için derin dondurucudan çıkarıp ekmek kızartma makinesine koyun ve ilk günkü gibi taze ekmeklerinizle güzel bir kahvaltı yapın.

Oda sıcaklığında tutun

Eğer aldığınız ekmeği 2 gün içerisinde tüketecekseniz derin dondurucuya atmanız gerekmez. Ortalama oda sıcaklığında neme maruz kalmasını önleyerek yaklaşık 2 gün ekmeğinizi taze tutabilirsiniz. Burada neme maruz kalmaması önemli bir detaydır. Aksi halde ekmeğiniz kolaylıkla küflenecektir.

Sıcak paketleme yapmayın

Fırından aldığınız ya da evde yaptığınız ekmeği kesinlikle sıcak şekilde paketlemeyin. Fırında paketlenen ekmeği ise geldiğinizde derhal ambalajından çıkarın. Çünkü sıcak ekmek kağıt bile olsa ambalajın içerisinde nemlenebilir. Soğuduktan sonra dilediğiniz gibi hava almayan bir ambalaj veya saklama kabına koyabilirsiniz.

Ekmeği fırında çözdürün

Derin dondurucudan çıkardığınız ekmeği hızlıca çözdürmek istiyorsanız fırın en iyi yöntemdir. Fırında çözdürdüğünüz ekmek hem tazeliğini koruyacak hem de çıtır çıtır olacaktır.

İhtiyacınız kadar ekmek alın veya yapın

Tüm bu saydıklarımız ekmeğin taze kalması için etkili yöntemlerdir, ancak siz yine de sadece ihtiyacınız olan kadar ekmek yapmaya dikkat edin. Bu sayede bayatlamanın da önüne geçmiş olursunuz.