Ekler tarifi: Ekler pasta nasıl yapılır? İşte eklerin yapılışı
Ekler tarifi ve yapılışı bu tatlıyı yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Sevilen lezzetler arasında yer alan ekler pasta sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Bu tatlıda en önemli püf noktalarından biri soğuma derecesidir. Peki, ekler nasıl yapılır?
Eklerin nasıl yapıldığı araştırılıyor. Ekler pasta tarifi yoğun ilgi görüyor. Lezzetli tatlı tarifleri arasında yer alan ekler tarifi aşamalı bir tariftir. Hamuru, kreması ve çikolatası için aşamalar bulunmaktadır. Eklere en baskın tadı çikolata vermektedir. Bu nedenle de çikolata seçimi çok önemlidir.
EKLER NASIL YAPILIR?
Hamuru için:
1 su bardağı su
50 gram tereyağı
3 adet yumurta
5-6 kaşık un
1 tatlı kaşığı şeker
1 tutam tuz
Kreması için:
Yarım su bardağı toz şeker
1 çay kaşığı vanilya
1,5 su bardağı süt
1 çay bardağı un
2 adet yumurta
Çikolatası için:
100 gram bitter çikolata
1 çorba kaşığı süt
1 çorba kaşığı su
1 çay bardağı pudra şekeri
EKLER TARİFİ
Öncelikle hamurunu hazırlayarak başlayın.
Bir tencereye suyu, yağı, tuz ve şekeri koyarak eritin.
Yağ eridikten sonra ocağın altını kapatın ve unu ekleyin.
Daha sonra tekrar ocağa alarak 2 dakikaya yakın pişirin.
Sonrasında derin bir kaba yayarak eli yakmayacak dereceye gelene kadar bekleyin.
Bir kaba yumurtaları kırın ve yavaş yavaş ılıyan hamura katıp, karıştırın.
Hamuru bir kaşık yardımıyla ya da sıkma torbasına alarak önceden yağlanmış ve unlanmış tepsiye sıkın.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35 dakika kadar pişirin.
Hamurunuz pişerken kremasını hazırlayın.
Krema malzemelerini bir tencereye koyun ve muhallebi kıvamı alıncaya kadar karıştırarak pişirin.
Fırından çıkan ve soğuyan ekler hamurların içini soğuyan muhallebi ile doldurun.
Benmari usulü erittiğiniz çikolatayı da üzerine dökün.
Afiyet olsun.