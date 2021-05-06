Düzce yemekleri - Düzce'de ne yenir ve neyi meşhur? Düzce mutfağı yemeklerinin isimleri ve listesi

Düzce ilinin de kendine has bir yemek kültürü vardır. Kendine ait yemekleri bulunur. Aynı zamanda Düzce yemekleri Türkiye içerisinde insanların rağbet gösterdikleri yemek çeşitleri de olmaktadır.

Düzce'de Ne Yenir ve Neyi Meşhur?

Düzce ili Türkiye içerisinde bulunan ve yemekleri çok ünlü bulunan bir il olmaktadır. Düzce özellikle de alabalık satan mekanları ve mısır pancar üretmesi ile ünlü bulunan bir il olmaktadır. Düzce ilinin yemekleri arasında en çok hamsi ile yapılan yemekleri meşhur olmaktadır. Hamsili yemekleri Düzce ilinin vazgeçilmez yemekleri olmaktadır. Aynı zamanda Düzce ili mutfağı, Çerkez mutfağından bolca esinlenmiş olan bir il olmaktadır. Çerkez mutfağı da çok ünlü bir mutfak olmaktadır. Düzce ili de bu mutfaktan esinlendiği için önemli ve lezzetli bir mutfak olmaktadır.

Düzce Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

Düzce ilinin kendisine ait birçok yöresel yemeği bulunmaktadır. Bu yöresel yemeklerin listesi şu şekilde olmaktadır. Özellikle Düzce ili yemeklerinde hamsi balığı bolca kullanılarak yemek hazırlanır.

İsli Balığı

Buğulama Yemeği

Hamsi Pilavı

Hamsili Börek

Mamalika

Çerkez Tavuğu

Bazlama

Boşnak Böreği

Tembel Karı Makarnası diğer ismi Kaşık Makarnası

Sebzeli Kaygana

Mamursa

Akçakoca Melengücceği Tatlısı

İsli Balığı

İsli balığı Düzce ilinde kullanılan bir yemek türüdür. Bu yemek önceden tütsülenmiş aroması ile farklı bir lezzete sahip bulunmaktadır. Bu yemek Düzce'de çok sık bir şekilde kullanılan bir yemek türüdür. Bu yemek genel olarak sofralara meze olarak konulup kullanılan bir yemek olmaktadır.

Buğulama Yemeği

Buğulama bir pişirme yöntemi olmaktadır. Bu pişirme yöntemi balıklar için kullanılan bir yöntem olmaktadır. Buğulama yemeği, domates, soğan gibi sebzeler ile birlikte balığın fırına konulup fırında pişirilmesi ile oluşur. Bu da sık tüketilen lezzetler arasındadır.

Hamsi Pilavı

Hamsi pilavı daha çok Karadeniz bölgesi içerisinde pişirilen bir lezzet olmaktadır. Karadeniz bölgesinin yanı sıra Düzce ili gibi Marmara bölgesinde bulunan bir ilde de hamsi pilavı pişirilmektedir. Hamsi pilavı çok fazla kızarıp pişirilmiş hamsinin yanında bir de beyaz pirinç pişirilmesidir. İkisi bir olarak tabakta sunum şeklinde hazırlanır. Hamsili pilav da bu şekilde hazırlanan bir yemektir. Hamsili pilav da hem doyuruculuğu hem de nefis lezzeti ile insanların çok sık yediği yemek çeşitlerinden birisi olmaktadır.

Hamsili Börek

Börek Türk mutfağının vazgeçilmez olan lezzetlerinden biri olmaktadır. Ülkenin her yerinde farklı çeşitlerde börek türü yapılmaktadır. İnsanların çok fazla rağbet ettiği bir lezzet türü olmaktadır. Hamsili börek de, bu börek türlerinden birisi olmaktadır. Hamsili börek Düzce mutfağının vazgeçilmez olan yemek türlerinden birisini oluşturmaktadır. Bu börek türü hamsi ve unun birlikte kullanılması ile oluşturulur.

Mamalika

Mamalika Tatar mutfağına ait olan bir yemek türüdür. Aslında bu yemek türü daha çok bir yemek olarak değil sofralarda meze şeklinde kullanılır. Mamalika yemeği Düzce mutfağına Tatar yemek kültüründen geçmiş olan bir yemek türü olmaktadır. Ana yemek olarak kullanılmayan, bir meze çeşidi olan yemek şeklidir.

Boşnak Böreği

Boşnak böreği Düzce'de çok sık şekilde tüketilen bir yemek olmakla birlitke aslında genel olarak Türkiye'nin her bölgesinde çok sık bir şekilde kullanılan ve yenilen bir yemek türüdür. Bu yemek sofralara ara sıcak yemeği olarak çıkartılmaktadır. Börek türleri içerisinde lezzeti çok hoş olan bir yemek türüdür.

Bazlama

Bazlama bir ekmek türü olarak karşımıza çıkar. Daha çok Düzce ilinin köylerinde yapılan ve yenilen bir lezzet olmaktadır. Bu ekmeğin içine patates, ot veya kıyma konulur. Sık şekilde tüketilen lezzetlerden birisidir.

Mamursa

Mamursa, Düzce mutfağına Çerkez mutfağından geçiş yapmış olan bir yemek türüdür. Bu yemek mısır unu, yumurta ve sudan oluşmaktadır. Çok lezzetli bir yemek türüdür.

Sebzeli Kaygana

Sebzeli kaygana yemeği de Düzce ilinde çok sık bir şekilde yapılan bir yemektir. Daha çok kahvaltılar da tüketilir. Bir nevi sebzeli krep olmaktadır.