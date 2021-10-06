Dut nasıl kurutulur ve saklanır? Evde kara, beyaz ve sarı dutu fırında kurutma yöntemleri

Dut çeşitleri bulunmaktadır. Kara, beyaz ve sarı olmak üzere üç farklı dut çeşidi vardır. Dutların her birinin şifa kaynağı ise farklı olmaktadır. Dutların kurutularak tüketilmesi de mümkün olmaktadır.

Dutun Faydaları

Dut çeşitlerini taze veya kurutulmuş tüketmek mümkündür. Tüm bunların yanında ise reçel, pekmez, çay gibi çeşitlendirmeler söz konusu olur. Dutun en uzun korunma şekli ise kurutularak kullanılması olmaktadır. Dutu evde kurutmak ta mümkün olur. Dutun pek çok faydası vardır. Antioksidan özelliğe sahip bir meyve olarak bilinir. Özellikle karadut antioksidan yönünden çok zengin bir meyvedir.

Dut Nasıl Kurutulur ve Saklanır?

Besin değeri yüksek olan bu meyvenin sarı, beyaz ve kara olan üç çeşidi de kurutulabilir. Bu meyve tüm dünyada sevilerek tüketilmektedir. Kabuklu bir meyve olmadığı için raf ömrü kısa olmaktadır. Bu nedenle kurutma yöntemi uygulamak doğru olacaktır. Dut evde de kurutulabilir. Dut kurutulduktan sonra 1 yıl boyunca saklanabilir ve tüketilebilir. Ayrıca dutun sadece meyvesi değil yaprağı da kurutulur.

Dut kurutmak düşünüldüğü gibi zor bir iş değildir. Tüm taze ürünleri kurutma mantığı aynı olmaktadır. Kurutma için seçilen iki temel yöntem bulunur. Ürünler güneşe serilebilir ya da fırında kurutulabilir. Elektrikli mutfak aletleri bu konuda yardımcı olacaktır. Karadut, beyaz dut, sarı dut olmak üzere üçü de kurutulur. Dutun toplanma aşamasında genelde ağaç altına çarşaf serilir. Bu çarşaf serildikten sonra ağaç sallanır. Dökülen dutlar ise çarşafın üzerinde toplanır.

Olgunlaşan dutlar kendiliğinden dökülmüş olur. Olgun olmayan dutlar zaten kurutulmak içinde uygun olmayacaktır. Çarşaf üzerine dökülmesi ise dutların kirlenmesini engelleyecektir. Ayrıca nispeten daha yumuşak bir zemine döküleceği için daha az hırpalanmış olurlar.

Dut Yıkanır mı?

Temiz olması için dutun yıkanıp yıkanmayacağı merak edilmektedir. Dut kabuklu bir meyve değildir. Ama yıkama yapıldığı zaman hem faydalı yapısı zarar görür hem de tadı değişir. Tadını kaybetmemek için yıkamamakta fayda vardır. Bu nedenle çarşaf veya örtü üstüne silkelenmesi tavsiye edilir. Ama çevre kirli olduğu için dutları suda geçirme işlemi yapılabilir. Bir süzgece konulan dutlar, çeşmenin altında yıkanabilir.

Dutların Güneşte Kurutulması

Güneşte kurutma işlemi en faydalı işlemler arasında kabul edilmektedir. Meyve ve sebzelerin besin değerleri bu işlem ile korunmuş olur. Güneşte kurutmak için güneş gören bir alana temiz bir örtü serilir. Dutlar bu örtünün üzerine yayılır. Amaç dutların üs üste gelmesini de engellemek olmalıdır. Kurutulan yer balkon, çatı veya bahçe olabilir. Havalandırma yapılırsa boş bir oda da bu işlem yapılabilir.

Kurutma işlemi yapılan yerin hijyen koşullarına da dikkat etmek gerekir. Oda içinde kurutuluyorsa mutlaka oda havalandırılmalıdır. Meyvelerin temas etmesinin önüne geçilmelidir. Ayrıca kurutulan yerin güneş alması gerekir. Nem olmaması da önemlidir. Kurutma işlemi ortam ve hava koşullarına göre 3- 5 gün içinde tamamlanmaktadır. Güneşte dut kurutma sırasında ipe dizilerek te kurutma yapılabilir. Bu işlem biraz daha zahmetli olmaktadır.

Evde Kara, Beyaz ve Sarı Dutu Fırında Kurutma Yöntemleri

Dutları fırında da kurutmak mümkün olmaktadır. Yaşanılan bölge nemli bir yerse veya güneş ışığını pek fazla almıyorsa fırında da kurutma işlemi yapılabilir. Dutlar aralarında boşluk kalacak şekilde fırın tepsisine dizilir. Fırın düşük ısıda çalıştırılır. Fırın kapağı tam olarak kapatılmaz ve fırın arada kontrol edilir. Yüksek sıcaklıkta dutlar yanabilir.

Dut Kurusu Saklanması

Dut kurusunun saklanma aşamasına da dikkat etmek gerekir. Kavanoza alınan dutların kavanozun yarısına kadar doldurulması gerekir. Ağzı sıkıca kapatılır ve oda sıcaklığında güneş ışığından uzağa konur. 10 gün bekletilir. Böylece daha kuru olanlar daha nemli olanlardan nemi alırlar.