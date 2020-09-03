Dünyanın tüm kültürlerinde karşımıza çıkan 7 malzeme

Pirinç

Ana vatanı Asya ve Afrika olan pirincin geçmişi çok eskilere dayanıyor. Çin'de 15 bin yıl öncesinde bile pirinç tüketildiği bilniyor. Yağışın bol olduğu tropikal bölgelerde daha kolay olmakla birlikte, yeterli sulamanın olduğu her yerde pirinç tarımı yapılabiliyor. İtalya'nın risotto'sundan Hindistan'ın kahvaltılık pirinç ekmeği akki rotti'ye, Japonların suşisinden, Batı Afrika'nın jollof pilavına nice yemeğin temelinde pirinç yatıyor.

Marul

Dünyanın dört bir yanındaki salatalarda karşımıza çıkan marulun ilk örnekleri Antik Mısır'da karşımıza çıkıyor. Kaşık marul, kıvırcık marul, iceberg marul gibi çok sayıda farklı çeşidi olan marul sadece salataların değil, sandviçleri, çorbaların ve dürümlerin de önemli bir parçası. Üretimi oldukça kolay olan marulun hastalıklara karşı pek dayanıklı olmadığını da söylemek zorundayız.

Balık

Balığı ve diğer deniz ürünlerini sevmeyen ve tüketmeyen bir kültür yok. Hatta balığın çiğ tüketimi bile oldukça yaygın. Malezya'da Hinava mutfağının limon suyunda marine edilmiş beyaz balığı, Nordik ülkelerin gravlax'ı, Tahiti'nin misket limonu ve Hindistan cevizi sütüyle terbiye edilmiş ton yemeği e'ia ota, akla gelebilecek en ilginç örnekler.

Mısır

Mısır ya da darı, Kuzey ve Güney Amerika kıtasının yerlilerinin tarih öncesi dönemlerde tarıma aldığı bir ürün. Tarihçiler bu bitkinin ilk olarak Meksika'nın Tehuacan Vadisi'nde yetiştirildiğini tahmin ediyor. Mısır unundan patlamış mısıra, tatlı mısırdan mısır gevreğine çok farklı örnekleri olan mısır her kıtada tüketilen ürünlerden.

Fasulye

Fasulye ve türevleri çok güçlü birer protein ve lif kaynağı ve tarihte tarımı yapılan en eski ürünlerden biri. Afganistan, Tayland, Mısır gibi ülkelerde çok eski zamanlarda bakla tarımı yapıldığı biliniyor. Coğrafyalara göre rengi ve şekli değişen fasulye, etle, sebzelerle, yumurtayla, salata olarak ve daha nice şekillerde sofralara gelebiliyor.

Tavuk

Kırmızı etin tüketimi kültürlere göre değişiklik gösterse de tavuk neredeyse dünyanın yer yerinde tüketilebiliyor. Antik Yunan'da ve günümüz Endonezya'sında kutsal bir hayvan olarak görülen tavuk, düşük maliyeti nedeniyle de çok tercih ediliyor. Üstelik lezzeti çok baskın olmadığından kızartılmış, ızgara edilmiş, haşlanmış, fırında pişirilmiş ya da sotelenmiş şekillerde, bin bir çeşit malzemeyle bir araya getirilebiliyor.

Patates

Dünyanın bir numaralı sebzesi diye bilinen mütevazı patates, de tıpkı tavuk gibi hem farklı pişirme şekillerinde hem de farklı malzemelerle birleştirilmeye çok uygun. Günün her öğünü afiyetle yenebilen patates, her mutfağın da temel malzemelerinden olmayı hak ediyor.