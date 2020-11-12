Dünyanın en meşhur 10 Türk yemeği

İşte sizin için derlediğimiz ve ünü dünyanın dört bir yanına yayılmış meşhur Türk yemekleri...

1. Döner Kebap

Döner, dünyanın neresine gidilirse gidilsin bulmanın mümkün olduğu ve belki de dünyanın en tanınmış yemeklerinden. Her ne kadar “kebap” dendiğinde ülkemizde yaşayan herkesin aklına birçok farklı kebap çeşidi geliyor olsa da yabancıların zihninde en başta “döner” canlanıyor.

En meşhur Türk yemekleri listesinde mutlaka ilk sırada yer alması gereken dönerin lezzetinin yanı sıra hazırlanma şekli de yabancıların ilgisini çeken detaylardan. Bir şişe geçirilen ve dikey pozisyonda ağır ağır döndürülerek pişen dönerin mis kokusu da bu lezzeti ön plana çıkaran bir diğer nokta olarak değerlendirilebilir.

2. Baklava

Türk mutfağı denince ilk akla gelen lezzetlerden bir diğeri ise hiç şüphesiz ki baklava. Şerbetli tatlıların şahı baklava, ülkemizde olduğu gibi yurt dışında da oldukça popüler bir tarif.

Bu nedenle Avrupa’dan Asya’ya kadar pek çok ülkede baklava tadabilmek mümkün. Öte yandan ince ince açılmış, tam kıvamında şerbetiyle taçlandırılmış, Antep fıstığı ile lezzetine lezzet katılmış baklava için en doğru adres, elbette Türkiye.

3. Şiş Kebap

Bir Türk yemeği klasiği olan şiş kebabın hem kırmızı etli hem de tavuk etli çeşitleri bulunuyor olsa da tavukla yapılan versiyonu yurt dışında daha yaygın olarak tercih ediliyor. Ek olarak, ortak tarihe ve yakın coğrafyalara sahip olmanın etkisiyle Arap ve Yunan mutfağında da şiş kebap tarifi bulunuyor. Ancak Türk usulü şiş kebap, genellikle yanında sunulan sosları, pilavı ve özel olarak hazırlanan pidesiyle benzerlerinden farklılaşıyor.

4. Lahmacun

Meşhur Türk yemekleri arasında sıralayabileceğimiz lahmacun, yabancı toplumlarda çoğunlukla “Turkish pizza” olarak anılıyor. Dairesel formu itibarıyla pizzaya benzetilse de içeriği ve hamuru bakımından pizza ile pek de ilgisi olmayan lahmacun, kimi zaman da yurt dışındaki restoranların menüsünde “pide” ifadesiyle yer alıyor.

Kıyılmış et, yeşillik, limon ve baharatlarla birlikte servis edildiği için kendine has bir yeme ritüeline sahip olan lahmacun, çıtır çıtır hamuru ve lezzetiyle tadan herkesi etkisi altına alan keyifli lezzetlerimizden.

5. İskender Kebap

Adını Bursalı bir kasaptan alan İskender Kebap; pidesi, ince dilimlenmiş eti, domates sosu, tereyağı ve yoğurdu ile servis edilen geleneksel tatlarımızdan. Ülkemizi ziyaret eden yabancıların da beğenisini toplayan İskender Kebap, yurt dışında çokça talep gördüğü için pek çok Türk restoranının menüsünde mutlaka yer alıyor.

6. Zeytinyağlı Sarma

Binlerce yıllık bir tarif olan zeytinyağlı yaprak sarması, lezzetiyle her tadanın kalbini fethediyor. Yapım aşamasında asma yaprağı kullanılan ve pirinç, baharat, soğan ile hazırlanan iç harcın asma yaprakları arasına sarılması yöntemiyle hazırlanan zeytinyağlı yaprak sarması, ünü dünyaya yayılan Türk yemeklerinden bir diğeri olarak karşımıza çıkıyor.

7. Köfte

Türkiye’de hemen her yörenin kendine özgü köfte çeşidi olsa da dünyada genel olarak her biri ”köfte” çatısı altına alınıyor. Diğer kebap çeşitleri gibi yeşillik, pilav ve pide ile servise sunulan köfteleri yabancı ülkelerin restoranlarında “Turkish meatball” adı ile görebilmek de mümkün.

8. Künefe

Güneydoğu Anadolu mutfağının en özel tatlarından künefe, ünü ülke sınırlarını aşan lezzetlerimizden biri olarak karşımıza çıkıyor. Enfes tel kadayıfı, özel peyniri, Antep fıstıklı süslemesi ve kıvamında şerbeti ile damakları şenlendiren künefe, genel olarak leziz Türk yemeklerini tattıktan sonra mükemmel bir final yapmak için tercih edilir.

9. Mantı

Baharatlı ve etli iç harcı ile doldurulan küçük hamur parçalarının haşlanması, daha sonra üzerine yoğurt ve özel sos ilave edilmesi ile servise hazır hale getirilen mantı da bir diğer meşhur tarifimiz olarak değerlendirilebilir. İtalyanların “ravioli” tarifi ile benzerlik gösterse de özgün sunumuyla farklılaşan mantı, dünyanın birçok yerinde talep gören lezzetlerden.

10. Kumpir

Türkiye’de oldukça popüler bir sokak lezzeti olan kumpir, yabancılar tarafından da ilgi görüyor. Bu nedenle meşhur Türk yemekleri arasında sıralamak istediğimiz kumpirin en belirgin ve en ilgi çekici özelliği ise içine damak zevkine göre farklı garnitürler ilave edilerek sunuluyor olmasıdır.

Biliyoruz ki geleneksel Türk mutfağında listemizdekilerden çok daha fazlası mevcut. Ancak ne yazık ki binlerce yıllık tarihimizde, bazı tarifler günümüze kadar gelememiş dolayısıyla dünya gastronomi literatüründe de hak ettiği yeri bulamamıştır. Oysaki sağlıklı, besleyici ve katıksız bir şekilde hazırlanan enfes tariflerle dolu Türk mutfağının tüm renklerini dünyaya yayabilecek potansiyele sahibiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde hazırlanan Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Kitabı, tam da bu konuya odaklanıyor. Geleneksel tariflerimizin ve yemek kültürümüzün hem gelecek kuşaklara aktarılması hem de dünyaya tanıtılması açısından önemli bir adım olan Asırlık Türk Mutfağı Kitabı’nı bizler de sabırsızlıkla bekliyoruz.

Bu bir ilandır.