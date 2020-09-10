Dünyanın en eski 'influencer'ları onlar

Uzun adıyla La Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs, kısa adıyla ise sadece La Chaîne diye bilinen bu topluluk, 1950'de Paris'te kuruldu. Bugün aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 80 ülkede şubeleri bulunuyor.

Fransız Kraliyet kaz çevirmeciler loncasının geleneklerini ve uygulamalarını benimseyen La Chaîne'in tarihi bu nedenle 1248 yılına kadar dayandırılabiliyor.

Kaz çevirmeciler loncası ilerleyen yıllarda tüm kümes hayvanlarını, etleri ve av hayvanlarını da kapsayacak şekilde genişletiliyor. Kuruluş amacı kraliyet sofralarını süsleyen yemeklere bir standart getirmek ve yeni aşçılar yetiştirmek olan lonca, 1789'da Fransız İhtilali'nden sonra dağılıyor.

1950'DE YENİDEN KURULDU

Gelelim modern La Chaîne'e...

Yukarıda da dediğimiz gibi takvimler 1950 yılını gösterdiğinde, Gastronomi Prensi diye anılan Curnonsky, gastronomlar Dr. August Becart ve Jean Valby ve profesyonek aşçılar Louis Giraudin ve Marcel Darin loncayı tarihin tozlu yapraklarının arasından çıkarmaya karar veriyor ve dernek kuruluyor.

Adında "confrérie" yani erkek kardeşlik kelimesi bulunmasına karşın kadın üyeleri de bulunan La Chaine, dünya genelinde amatör ve profesyonel toplam 25 bin civarı üyeye sahip. Ortak amaçları iyi yemek ve lezzet olan kişileri bir araya getirmeyi amaçlayan La Chaîne'in Türkiye şubesi de Şubat 1994'te açıldı.

İstanbul'da başlayan girişimler daha sonra Ankara, Antalya, Adana ve son olarak İzmir'de devam etti. Türkiye şubesinin başında şu an Mohamed Hammam bulunuyor. Üye listesinde ise tanınmış iş insanlarımız, şeflerimiz, restoran sahiplerimiz, tadımcılarımız bulunuyor.

GENÇ ŞEFLER ÖDÜLLENDİRİLİYOR

La Chaîne'in en önemli etkinliklerinden biri de genç şeflerin ödüllendirilmesini amaçlayan Jeunes Chefs Rôtisseurs yarışması. Bu yıl pandemi nedeniyle yapılamayan yarışmanın 2021 ayağının eylül ayında Paris'te gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Bir de Dünya Chaîne Günü var... 25 Nisan'da kutlanan bu gün kapsamında da dünyanın dört bir yanında etkinlikler düzenleniyor.